Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

De los quince años de cárcel que inicialmente pedía la Fiscalía para A. E., un ciudadano marroquí vecino de la Safor, acusado de un delito continuado de violación y otro de lesiones, se ha quedado en una petición de dos años de prisión. La sección cuarta de la Audiencia de València ha acogido esta mañana el juicio por estos hechos comenzando con 45 minutos de retraso debido al intento de llegar a un acuerdo entre las partes. Al no haber consenso, la sesión ha arrancado y lo ha hecho con la declaración de la víctima que comenzó a vivir con el acusado porque tenían conocidos en común. Ella había denunciado en su día que, entre los meses de septiembre de 2023 a enero de 2024, el acusado la agredió y la golpeó por todo el cuerpo para someterla sexualmente.

La mujer, asistida por una intérprete, ha declarado tras un paraban para no ver al acusado y su testimonio ha sorprendido a la sala dado que, tras contestar a todas las preguntas, no hubo violación alguna en referencia a acceso carnal, aunque sí abusos sexuales.

Reconocía la víctima que su compañero sentimental la había agredido sexualmente y que por eso lo había denunciado. En su declaración explicó que le había tocado los pechos y las nalgas; que además le había roto la chilaba. Fue durante un forcejeo cuando A. E. cogió a su compañera del brazo y la puso contra la pared quitándole el velo, momento el que aprovechó la víctima para huir saliendo a la calle para refugiarse en casa de una conocida suya, antes de denunciar ante la Guardia Civil lo sucedido.

Que se aleje de mi vida

Cuando ha sido preguntada por la Fiscalía si reclamaba alguna indemnización en concepto de responsabilidad civil, la mujer agredida sexualmente ha dicho que no. Eso sí, ha añadido que lo único que pide es ‘’que se aleje esta persona de mi vida’’.

Ante esta declaración y dado que la víctima reconocía que no hubo penetración, sino que la agresión sexual consistió en tocarle los pechos y las nalgas sin su consentimiento, la acusación particular declinaba interrogarla, así como la defensa del acusado únicamente le ha formulado una única pregunta respecto a si solo fueron tocamientos. El agresor confirmaba, a través de su intérprete, que sí.

Ante el giro que ha dado el juicio, el Ministerio Fiscal le ha preguntado al acusado si reconocía los hechos, contestando éste afirmativamente lo que ha derivado en no solicitar más pruebas y anticipar la declaración del agresor.

Yo solo tocamientos

En un escueto castellano, A. E. ha dicho al Tribunal que ‘’yo solo tocamientos’’ haciendo gestos de dónde y al ser preguntado por las lesiones que le causó a la víctima poco antes que escapara del domicilio, el acusado ha dicho que no sabía que se las había causado, pero aceptaba que así fuera.

Al reconocer los hechos y ‘’ante la nueva versión de la víctima’’ el Ministerio Fiscal ha modificado el escrito de acusación y de los quince años y medio que le pedía por un delito continuado de violación y otro de lesiones, rebajaba la calificación pasando a ser agresión sexual en la modalidad de la nueva ley y el delito de lesiones lo tipificaba como leve, interesando la condena del acusado a dos años de cárcel.

Además, ha pedido cuatro años de libertad vigilada; la prohibición de acercarse o contactar con la víctima por espacio de cuatro años; la inhabilitación para trabajar con menores de edad por un período de 5 años; y por el delito de lesiones leves una multa a razón de 4 euros y prohibición de aproximarse o contactar con la víctima por un espacio de seis meses. Por último, la Fiscal ha retirado la petición de responsabilidad civil porque la propia víctima no reclama por los hechos.

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Tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a las peticiones del ministerio público ‘’tras el cambio de versión’’ de la víctima en referencia a que ‘’no hubo penetración sino tocamientos’’ y que la pena a imponer, ha dicho, debía de ser sensiblemente inferior a la inicial. El juicio ha quedado visto para sentencia.