Detenidos dos jóvenes por delito de odio al tirar a inmigrantes de sus patinetes y grabarlo en Aldaia

La Guardia Civil ponía fin, el pasado diciembre, a unos hechos que se saldaban con la detención de dos jóvenes como autores de tres delitos de lesiones, tres de odio y otros tantos contra la seguridad vial a personas migrantes en Aldaia a quienes tiraban de sus patinetes y lo grababan en vídeo.

La investigación se inició tras una denuncia interpuesta el pasado mes de noviembre de 2025 en donde se denunciaba un delito de lesiones y contra la seguridad vial cometido en la persona de un migrante.

Motivacion xenofoba

Los agentes se percataron que se estaban produciendo hechos de similares características durante un período corto de tiempo y se pusieron a indagar si detrás de estas acciones podía existir una motivación xenófoba.

Los autores, según ha informado ahora el Instituto Armado en un comunicado, actuaban en una zona frecuentada por inmigrantes. Allí empujaban a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete, causándoles lesiones debidas a la caída. Actuaban, principalmente, por la noche y llegaron a grabar algunas de las agresiones en vídeo.

Las pesquisas, dieron con la identificación de dos vehículos que los autores usaban para desplazarse al lugar de los hechos. Ello, sumado a las declaraciones de las víctimas, permitieron determinar la autoría de los hechos.

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Así las cosas, el 18 de diciembre pasado, eran detenidos dos jóvenes de 18 y 20 años y nacionalidad española por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Aldaia. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent.