Bomberos actúan en un incendio dentro de una planta de reciclaje de vehículos en Sagunt

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han intervenido este sábado por la mañana en un incendio industrial declarado en una planta de reciclaje de vehículos afectados por la dana en Sagunt. El aviso se ha recibido a las 10:58 horas en unas instalaciones situadas junto a la V-23, lo que ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias.

El fuego ha afectado a una cinta transportadora y a uno de los montones sectorializados de vehículos almacenados en la planta. Gracias a la rápida actuación de los efectivos, el incendio ha sido controlado en poco tiempo, evitando su propagación al resto de la instalación. En las labores de extinción han participado cuatro dotaciones de bomberos de Sagunt y Paterna, junto a un sargento y un oficial.

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Las tareas han quedado ya finalizadas sin que se hayan registrado heridos. Este mismo sábado 25 de abril, al mediodía, los bomberos también intervinieron en otro incendio industrial en una nave de fabricación de corcho en Bonrepòs i Mirambell, que fue igualmente controlado sin mayores daños.