Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a tres mujeres de una misma familia como presuntas responsables de un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La operación fue desarrollada por agentes de la UCRIF de Vigo-Redondela, en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la colaboración de la Fiscalía de Vigo. La investigación se inició el año pasado tras varios incidentes graves ocurridos en un conocido piso de citas de la zona centro de la ciudad, entre ellos el fallecimiento de una de las mujeres que residía en el inmueble y la denuncia de otras dos.

El pasado 24 de marzo, los agentes realizaron una entrada en un piso de citas en Vigo, un inmueble de grandes dimensiones que funcionaba las 24 horas del día, todos los días del año. En él trabajaban numerosas mujeres, en su mayoría extranjeras, jóvenes y sin apoyo familiar o social fuera del propio piso, según la información facilitada.

Las víctimas residían de forma permanente en el lugar y estaban obligadas a realizar jornadas nocturnas de hasta 12 horas ininterrumpidas. También debían solicitar permiso a la encargada incluso para descansar.

Durante el registro, los agentes comprobaron que las condiciones de habitabilidad eran de hacinamiento extremo. En el piso fueron identificadas diez mujeres que vivían en tres habitaciones de reducido tamaño, equipadas con literas y pequeñas taquillas. Dos de esas habitaciones carecían de luz natural y ventilación.

La intervención permitió constatar además el consumo habitual de cocaína y marihuana en el interior del inmueble, con conocimiento y permisividad de las responsables del piso.

En el marco de la actuación, los agentes realizaron entrevistas reservadas e individuales con cada una de las mujeres alojadas en el piso. El objetivo era conocer su situación personal, detectar posibles indicios de explotación y activar las medidas de protección y asistencia previstas en el Protocolo Marco sobre víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

La investigación de la UCRIF determinó también que el grupo familiar ejercía un control absoluto sobre las víctimas. Según las pesquisas, las responsables se apropiaban del 50% de los beneficios obtenidos por cada servicio y exponían a las mujeres a clientes que, en ocasiones, se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes durante largos periodos, con el consiguiente riesgo para su integridad física y su vida.

Dentro de la misma operación, y en coordinación directa con los investigadores de la Comisaría de Vigo-Redondela, el Grupo de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras llevó a cabo diversas actuaciones en Madrid que culminaron con la detención de otras dos personas vinculadas a la red.

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