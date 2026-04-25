Tráfico de drogas
Detenido en un control un traficante buscado por Polonia con un dispositivo para evitar el rastreo de su móvil
Los agentes comprobaron al identificarlo que le constaba una Orden Europea de detención y entrega dictada por las Autoridades polacas
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Benissa por tener en vigor una Orden Europea de detención al encontrarse fugado de las autoridades polacas por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
La actuación se produjo el pasado 13 de abril en el antiguo peaje de la AP-7 de Benissa, cuando la Guardia Civil perteneciente a la Compañía de Calp, que realizaba un dispositivo operativo de Seguridad Ciudadana, identificó a un varón que circulaba solo en un vehículo con placas de matrícula polaca, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los agentes comprobaron al identificarlo que le constaba una Orden Europea de detención y entrega dictada por las Autoridades polacas, concretamente del Juzgado de Distrito Katowice-Este de la localidad de Katowice de Polonia, al encontrarse fugado y ser un miembro activo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que opera entre países europeos. Por todo ello, le solicitaron una pena de más de 20 años de prisión según las autoridades de Polonia.
La Guardia Civil procedió a su detención y al registro de su vehículo, donde encontraron entre sus pertenencias una funda Faraday, la cual sirve para introducir el dispositivo móvil en su interior y bloquear todas las señales, lo que imposibilita su rastreo o acceso e impide ser localizado.
El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Denia y le decretaron prisión provisional sin fianza a la espera de ser entregado a las autoridades de Polonia.
- Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- Denuncia pública de acoso en plena calle de València: 'Tengo miedo de bajar a tirar la basura
- Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El Consell espera reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios el 1 de enero de 2027