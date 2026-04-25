Detenido en un control un traficante buscado por Polonia con un dispositivo para evitar el rastreo de su móvil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Benissa por tener en vigor una Orden Europea de detención al encontrarse fugado de las autoridades polacas por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La actuación se produjo el pasado 13 de abril en el antiguo peaje de la AP-7 de Benissa, cuando la Guardia Civil perteneciente a la Compañía de Calp, que realizaba un dispositivo operativo de Seguridad Ciudadana, identificó a un varón que circulaba solo en un vehículo con placas de matrícula polaca, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes comprobaron al identificarlo que le constaba una Orden Europea de detención y entrega dictada por las Autoridades polacas, concretamente del Juzgado de Distrito Katowice-Este de la localidad de Katowice de Polonia, al encontrarse fugado y ser un miembro activo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que opera entre países europeos. Por todo ello, le solicitaron una pena de más de 20 años de prisión según las autoridades de Polonia.

La Guardia Civil procedió a su detención y al registro de su vehículo, donde encontraron entre sus pertenencias una funda Faraday, la cual sirve para introducir el dispositivo móvil en su interior y bloquear todas las señales, lo que imposibilita su rastreo o acceso e impide ser localizado.

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El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Denia y le decretaron prisión provisional sin fianza a la espera de ser entregado a las autoridades de Polonia.