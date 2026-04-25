Detenido por robar 300.000 euros en cosmética de lujo en naves industriales en Cheste

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años acusado de cometer seis robos en naves industriales en los que supuestamente sustrajo productos de cosmética de lujo valorados en unos 300.000 euros en total.

La investigación empezó a finales del pasado mes septiembre tras la denuncia por un robo en una nave industrial ubicada en Cheste, donde se había forzado la cerradura y se habían sustraído productos de maquillaje, según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras otro hecho similar, una patrulla interceptó la furgoneta con la que el ladrón había cometido uno de los robos, aunque huyó y no puedo ser detenido, si bien se le identificó y se averiguó que se dedicaba al robo de cosméticos de lujo en naves industriales.

La Guardia Civil ha logrado atribuirle hasta el momento seis robos cometidos en tres naves industriales, para los que utilizó varias técnicas: desde el alunizaje con vehículos sustraídos, al butrón para acceder desde los muros exteriores a forzar la cerradura de la puerta.

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Finalmente, el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido y se le imputan seis delitos de robo con fuerza, mientras se investiga si ha cometido otros robos similares. La investigación la han desarrollado agentes del Puesto Principal de Chiva y las diligencias se han entregado al Juzgado de Requena.