Investigación
Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
El centro permanece cerrado al público hasta nuevo aviso, tal y como se informa en un cartel que se ha colocado en la puerta
Belén Castaño Chaparro
Robo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, ubicado en la alcazaba. Ha ocurrido sobre las seis de esta madrugada y los ladrones se han llevado 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX.
El Tesoro de Villanueva se exponía de manera temporal desde el pasado 4 de diciembre en una sala de la planta baja, al lado del claustro. Era la primera vez que se exhibía al público. El conjunto incluye monedas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII y visibiliza el intenso comercio entre España y América en esa época.
La Policía Nacional está investigando los hechos y, por ahora, no hay detenidos.
Los ladrones entraron al museo tras forzar los barrotes una ventana de la parte posterior del edificio, a la que han llegado ayudados por una escalera.
Este espacio, gestionado por la Junta de Extremadura, atesora piezas de gran valor, entre las que destacan las que alberga la nueva sala de Protohistoria, donde se exponen los Rostros del Turuñuelo.
Debido al robo, el museo permanece cerrado al público hasta nuevo aviso. Así se informa en un cartel que se ha colocado en la puerta.
La Policía Nacional está recabando pruebas en el interior del Arqueológico, mientras que la Local ha cerrado con cintas el paso a la parte trasera del museo y a los jardines de la alcazaba.
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