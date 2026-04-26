Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
El vehículo con tres ocupantes vecinos de la localidad ha atravesado el puente del Camí del Carril y ha caído desde varios metros hasta quedar boca abajo sobre el lecho del río
Un vehículo con tres ocupantes ha caído este domingo al río Clariano en Ontinyent, a la altura del Pont de la Costa, en el Camí del Carril, en un accidente de tráfico que ha obligado a desplegar un amplio operativo de rescate. La actuación sigue en marcha en estos momentos. Dos de los ocupantes han fallecido y uno, el conductor del vehículo, está herido.
Por el momento se desconocen las causas del accidente y por qué el vehículo ha atravesado el puente hasta caer desde varios metros de altura y acabar boca abajo sobre el lecho del río Clariano. El aviso se ha recibido sobre las 17:30 horas, momento en el que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado varios recursos hasta la zona.
En concreto, han intervenido tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, un sargento del parque de Alzira, efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio, equipado con personal médico a bordo.
Vecinos de Ontinyent
Asimismo, y siguiendo el protocolo de actuación en áreas limítrofes, también se han desplazado unidades del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante para colaborar en las labores de emergencia.
Los equipos de rescate han logrado extraer a tres personas del interior del vehículo sin que quedaran más ocupantes atrapados. Según han señalado fuentes municipales, dos de los ocupantes, un hombre y una mujer vecinos de Ontinyent que responden a las iniciales I. G. A. y L. S., han fallecido en el accidente. El conductor, J. M., un conocido hostelero de la localidad, ha sobrevivido aunque se desconoce su estado. Por el momento, el operativo continúa activo en la zona.
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