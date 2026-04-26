Evacúan en helicóptero a un ciclista tras una caída en Jarafuel

Un dispositivo sanitario de emergencias ha intervenido este domingo por la mañana en Jarafuel para asistir a un ciclista que sufrió una caída, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se registró alrededor de las 10.15 horas, momento en el que se desplazó hasta el lugar una unidad del SAMU. El equipo médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a un varón de 68 años.

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Tras estabilizar al herido, fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital La Fe de València, donde quedó ingresado para continuar con su atención médica.