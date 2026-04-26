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Accidente mortal

Fallece una mujer de 49 años tras ser atropellada en la V-31 a la altura de Beniparrell

A pesar de la rápida intervención, el equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento

La V-31 a su paso por Beniparrell esta mañana.

La V-31 a su paso por Beniparrell esta mañana. / Dirección General de Tráfico (DGT).

Lucía Camporro

Lucía Camporro

Una mujer de 49 años ha fallecido a primera hora de esta mañana tras sufrir un atropello en la carretera V-31, dentro del término municipal de Beniparrell.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 6:25 horas, momento en el que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del accidente. De inmediato, se ha movilizado una unidad del SAMU hasta el lugar del siniestro.

A pesar de la rápida intervención, el equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer, sin que hubiera posibilidad de realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones.

Imagen de archivo de una SAMU.

Imagen de archivo de una SAMU. / Levante-EMV

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