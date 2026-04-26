Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Orihuela

Un incendio declarado en una vivienda de Orihuela se ha cobrado la vida de una mujer de 77 años, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas de ayer, momento en el que se dio el aviso al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). De inmediato, se movilizó una unidad del SAMU para atender la emergencia.

A su llegada, el equipo médico del SAMU inició rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización sobre la mujer. Sin embargo, tras no obtener respuesta a los estímulos, los facultativos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Imagen de archivo de una SAMU. / Levante-EMV

Tres heridos por inhalación de humo

Además de la víctima mortal, el incendio ha dejado otras tres personas afectadas por inhalación de humo: un hombre de 78 años y dos mujeres, de las que no ha trascendido la edad por el momento. Los tres heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladados al Hospital de Torrevieja en unidades de Transporte No Asistido (TNA) para su valoración y cuidado. Por ahora, no se han aportado más detalles sobre el origen de las llamas en el inmueble.

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