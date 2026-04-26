Dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida Manuel Candela de València

Dos hombres de 24 y 56 años han resultado heridos este domingo tras verse implicados en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Manuel Candela, en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha registrado en torno a las 12:05 horas, cuando el CICU ha recibido un aviso alertando de un incidente en esta transitada vía.

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Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo sanitario ha atendido a los dos afectados por contusiones. Posteriormente, ambos han sido trasladados al Hospital Clínico de Valencia para una valoración médica más exhaustiva.