Juzgan a un entramado familiar y jerarquizado que suministraba droga desde Catarroja a Silla

Estructura jerarquizada y con unas funciones muy definidas cada uno. Así se explica la Fiscalía en su escrito de calificación para un caso que se juzgará, esta próxima semana, en la Audiencia de València y por el que enfrentan a 13 años de cárcel como integrantes de una organización delictiva.

Se trata pues, de un matrimonio -P y M- que estaban en la cúspide del entramado, es decir, en la escala superior. Aunque el marido falleció en 2024 y no podrá ser juzgado, la esposa sí afrentará las consecuencias de liderar este negocio de venta de sustancias estupefacientes entre Catarroja y Silla. Por debajo, otro matrimonio en esta ocasión el formado por J y por M así como por un tercer encausado. Estos tres formaban, en palabras de la acusación pública, la escala media de este tráfico de drogas.

Escalafones

Estos tres eran los encargados de facilitar las sustancias a la escala inferior de la organización para que a su vez la distribuyeran entre los compradores. En el escalón de abajo, el hermano de M., y el de J., que eran realmente quienes tenían el contacto directo y diario con los clientes. Para cerrar el ciclo, está también T., que era el encargado de transportar la droga desde el domicilio de Catarroja al de Silla.

Esta organización delictiva llegaba a suministrar hasta 100 gramos de cocaína por semana, para que llegara a los consumidores del escalafón más bajo. En los diferentes registros domiciliarios llevados a cabo por parte de los agentes, se localizaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, así como útiles para la manipulación de la droga. En la vivienda de Catarroja se localizaron em moneda fraccionaria un total de 38.615 euros en billetes, así como monedas. En lo que respecta al registro en la casa de Silla, los agentes localizaban 7.224 euros procedentes de la venta de sustancias estupefacientes.

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