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Un motorista de 73 años resulta herido tras un choque con un turismo en Peris y Valero
El afectado fue trasladado al Hospital Doctor Peset con diversas contusiones y una fractura en la pierna
València
Un hombre de 73 años ha sufrido heridas este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico entre una motocicleta y un coche ocurrido en la intersección de la avenida de Peris y Valero con la calle Alcalde Reig, en València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El suceso tuvo lugar en torno a las 13:00 horas, momento en el que se desplazó al lugar una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería. El equipo sanitario asistió al herido, que presentaba un golpe en el tórax y una fractura en una pierna.
Tras la primera atención en el lugar del accidente, el hombre fue evacuado al Hospital Doctor Peset de València para su evaluación y tratamiento, según han indicado fuentes sanitarias.
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