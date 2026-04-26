Un motorista de 73 años resulta herido tras un choque con un turismo en Peris y Valero

Un hombre de 73 años ha sufrido heridas este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico entre una motocicleta y un coche ocurrido en la intersección de la avenida de Peris y Valero con la calle Alcalde Reig, en València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso tuvo lugar en torno a las 13:00 horas, momento en el que se desplazó al lugar una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería. El equipo sanitario asistió al herido, que presentaba un golpe en el tórax y una fractura en una pierna.

Noticias relacionadas

Tras la primera atención en el lugar del accidente, el hombre fue evacuado al Hospital Doctor Peset de València para su evaluación y tratamiento, según han indicado fuentes sanitarias.