Se enfrenta a ocho años de cárcel por apuñalar, atar y abandonar al dueño de un local en Gandia

La Audiencia de València juzga esta próxima semana un caso que sorprendió en su día en la capital de la Safor. El apuñalamiento y el secuestro del dueño de un local por parte de dos personas para apoderarse de la recaudación y varios efectos personales.

Aunque hace un año, el 12 de mayo, debía haberse celebrado este juicio por lo ocurrido la noche del 13 de marzo de 2023, ahora por segunda vez está señalado en la Audiencia de València. De los dos acusados, uno de ellos se marchó fuera de Gandia y el otro fue detenido en su casa al día siguiente de los hechos, no sin antes ofrecer grave resistencia y agredir a un policía.

Todo comenzó sobre las nueve de la noche del día de autos cuando, este colombiano de 18 años de edad y en situación irregular en España, acudió con un amigo a un local de Gandia y amenazaron al dueño del mismo. Lo hicieron poniéndole un cuchillo en el cuello y, posteriormente, clavándoselo en distintas partes del cuerpo con la finalidad de obtener así la recaudación del día.

Con cinta americana

Tras la agresión y mientras registraban el local, los dos delincuentes cogieron cinta americana y maniataron de pies y manos al dueño encerrándolo bajo llave en su propio comercio. La víctima, tras muchos intentos, logró liberarse quitándose las cintas y pidió auxilio dado que estaba herido y no podía salir del habitáculo.

Fueron los Bomberos quienes, tras derribar la puerta de acceso, consiguieron liberar al secuestrado quien tras ser atendido por los sanitarios desplazados al lugar fue ingresado en el Hospital Francesc de Borja de Gandia.

La víctima, de 22 años, sufrió diversas lesiones entre ellas un neumotórax izquierdo a consecuencia del apuñalamiento. El botín: 700 euros; un teléfono móvil de alta gama; una cámara de fotos 4 K; una réflex Canon y un objetivo; una chaqueta de marca y la rotura de un teléfono móvil para que no pidiera ayuda. Los dos se marcharon del lugar dejándolo maniatado y herido.

Tras ser atendido en el centro sanitario, el herido explicó lo ocurrido y fue la Policía Nacional adscrita a la Comisaría de Gandia la que montó un dispositivo de vigilancia por las zonas donde solía acudir el agresor, siendo detenido en las inmediaciones de su casa.

Agredió a la Policía

Dos agentes que acercaron a él y tras identificarse el delincuente emprendió la huida por lo que siguieron tras él. Una vez alcanzado por uno de los policías intervinientes, el fugitivo le dio un fuerte puñetazo en la cara para poder sustraerse de la acción policial, cosa que finalmente no pudo.

La Fiscalía le acusa de un delito de robo con violencia con utilización de instrumento peligroso en concurso ideal con uno de detención ilegal por lo que pide una pena de 5 años y nueve meses de prisión, a los que hay que sumar otros 2 años y 5 meses por un el de atentado a agente de la autoridad; y por cada uno de ellos delitos de lesiones leves, multa de 3 meses a razón de 15 euros diarios

Deberá indemnizar al dueño del local con 740 euros por el tiempo transcurrido para que las heridas curasen; 843 euros por las secuelas y 1.711 euros por el importe del dinero y los efectos sustraídos.

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De los siete años de cárcel a los que se enfrenta este joven colombiano, se le descontará el mes y pico que estuvo en prisión tras ser detenido en su día.