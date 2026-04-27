Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura

Tragedia motera en las carreteras de Castellón. Un hombre de 50 años, A. T., falleció ayer a las 21.30 horas en la Mini Fe de Sagunt después de un accidente de tráfico ocurrido horas durante la tarde del domingo en Altura, según han confirmado a Mediterráneo este lunes desde la Guardia Civil de Tráfico.

Este varón circulaba con su moto junto a otros dos motoristas, que conducían sus respectivos vehículos de dos ruedas. Un turismo chocó contra ellos de manera brutal. Las causas del siniestro se están investigando, pero lo cierto es que la colisión terminó con los tres motoristas en el asfalto.

Los tres quedaron heridos y los servicios sanitarios acudieron al lugar de los hechos para darles los primeros auxilios, en el kilómetro 27 de la CV-245.

Evacuados a Sagunt

Se los llevaron a los tres al centro hospitalario de Sagunt, que es el área sanitaria a la que corresponde la comarca castellonense del Alto Palancia. En ese momento, todos estaban con vida.

Sin embargo, después de varias horas ingresado con los médicos tratando de salvarle la vida, el varón más afectado terminó muriendo por la noche en el hospital a causa de la gravedad de las lesiones que presentaba.

Sus dos compañeros corrieron mejor suerte y se encuentran heridos leves, mientras que el conductor del turismo salió ileso.

El fallecido será velado en el Tanatorio La Magdalena de Castelló a partir de las 9.00 horas de este martes.

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Se trata del segundo accidente mortal de moto en un mes en la provincia de Castellón, después del fallecimiento de otro hombre de 34 años en un accidente entre su moto y un coche el pasado 25 de marzo.