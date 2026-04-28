Un conductor herido en Oliva tras evitar ser embestido por un jabalí

Un hombre resultaba herido la madrugada del viernes al sábado tras volcar el vehículo que conducía por la carretera N-332 a la altura de Oliva. Por causas que se investigan, el coche acabó volcando sobre sí mismo y tras varias vueltas y colisiones fue a parar debajo de un árbol tras salirse del arcén.

El accidente ocurrió a las 04.27 horas de la madrugada del sábado y hasta el lugar se movilizaban efectivos de la Policía Local de Oliva; del destacamento de Gandia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; así como una dotación de Bomberos del Consorcio Provincial de València adscrita al Parque de Oliva; y efectivos sanitarios con una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

A pesar del aparatoso accidente, cuando los Bomberos acudieron ya había salido del vehículo el herido siendo atendido por los sanitarios y trasladado al Hospital Francesc de Borja. Las heridas que presentaba, afortunadamente, no eran de gravedad, pero fue evacuaod por seguridad al centro sanitario. El equipo de Oliva de Bomberos procedió a la limpieza de la calzada y eliminación de riesgos.

Una plaga y un peligro

La Diputación de València ha instalado, en una carretera de Simat de la Valldigna, un sistema pionero que advierte a los conductores de la presencia de jabalíes. Se presentó en febrero y detecta la presencia de estos cerdos salvajes alertando al conductor a través de unas señales.

Un mes después, en marzo, era el Ayuntamiento de Oliva quien daba a conocer que en tan solo cinco meses había capturado un total de 200 ejemplares gracias a las jaulas instaladas en diversos puntos del término municipal olivense.

El primer fallecido

Accidentes con jabalíes los ha habido en la Safor desde hace años. Desde motoristas heridos hasta vehículos destrozados. Da igual que sea en el interior de la comarca que por la costa. Las piaras bajan del monte a la ciudad en busca de comida y, sobre todo, en las zonas cercanas a ríos o urbanizaciones.

Poco a poco se han ido adentrando en pueblos y ciudades no siendo ya extraño ver a algún ejemplar merodeando por rotondas, parques o incluso hurgando entre basureros. Decenas de vídeos inundas las redes sociales con piaras de jabalíes cruzando por carreteras de la comarca de la Safor.

El accidente más cruel fue, tal y como informó en su día Levante-EMV, el ocurrido en agosto pasado en la carretera que une Gandia con Barx (CV-675) donde un hombre de 51 años de edad fallecía tras recibir el impacto de un jabalí a las 22.50 horas de un viernes mientras circulaba con su moto por esta carretera.

Previamente al accidente mortal, también otro matrimonio fue embestido en esa misma carretera por un jabalí o incluso un agente de la Policía Local de Gandia que se dirigía a su puesto de trabajo fue alcanzado por otro jabalí causándole lesiones de gravedad.

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Ante la masiva presencia de estos animales en esta transitada vía, la Diputació de València instaló señales advirtiendo del peligro y rebajando el límite de velocidad en la vía en cuestión.