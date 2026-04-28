La Policía Local de València detiene a un hombre por delito de tentativa de homicidio tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas en la vía pública

Los hechos ocurrieron sobre las 21:17 horas en las inmediaciones de la calle Salvador Perles, en el cruce con la calle San Pío X, en el barrio de San Marcelino. Según las primeras informaciones recibidas a través de la Sala 092, un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones se encontraba intimidando a los viandantes y habría intentado apuñalar a un joven que transitaba por la zona junto a su pareja.

A la llegada de la patrulla, varios testigos señalaron al presunto agresor, que portaba las manos ensangrentadas y trataba de abandonar el lugar. Los agentes procedieron a darle el alto en repetidas ocasiones y, ante su negativa a detenerse, fue finalmente reducido y arrestado sin que resultaran lesionados los actuantes.

Durante la intervención, los agentes localizaron un cuchillo de aproximadamente 27,5 centímetros de hoja y mango de madera, con restos de sangre, oculto bajo un vehículo estacionado a escasos metros del lugar de la detención. Asimismo, en el registro superficial del detenido se intervino un segundo cuchillo, de unos 6 centímetros de hoja y mango de plástico verde.

Las víctimas manifestaron a los agentes que el detenido les había amenazado de muerte y que llegó a intentar asestar una cuchillada en la zona abdominal, pudiendo evitar la agresión al esquivar el ataque. Ambas personas se encontraban en un evidente estado de nerviosismo y aseguraron haber temido por su vida.

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El arrestado fue trasladado inicialmente a un centro médico y posteriormente a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.