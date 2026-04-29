Un hombre de unos 70 años resulta herido de gravedad tras caer desde un tejado en Xeraco

Ocurrió este lunes cuando, una llamada al 112 alertaba de un supuesto accidente laboral en Xeraco donde, una persona se había precipitado desde una altura considerable al interior de una vivienda en la que se estaban realizando obras.

Movilizados efectivos de la Policía Local de Xeraco, Guardia Civil y Sanitarios, al llegar al lugar comprobaron que efectivamente se había desplomado parte de la techumbre de una vivienda donde, al parecer, estaban realizándose reparaciones y se explicaba que en el interior había una persona herida.

Tras intentar acceder al interior se dieron cuenta que, en el peor de los casos, se podría complicar la atención médica y por ello pidieron refuerzos a los Bomberos.

Así las cosas, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos adscritos al Parque de Gandia fueron comisionados para que colaboraran en la retirada de cascotes que habían caído dentro de la propia vivienda y así poder facilitar el acceso hasta la víctima por parte de los sanitarios y su posterior rescate.

Todo apunta, según fuentes consultadas, a que el hombre de unos 70 años de edad estaba ayudando a su sobrino en las tareas de reparación de la vivienda. En un momento dado, por causas que se desconocen y que se investigan, la zona donde se encontraba cedió por lo que el malogrado hombre cayó desde una altura de dos o tres metros de supone que desde el techo hasta el segundo piso.

Con esta caída arrastró el derrumbe un montón de cascotes que, unido a la caída y la altura, causaron heridas de gravedad al hombre de unos 70 años de edad. Tras ser atendido por los efectivos sanitarios, una vez estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital Francesc de Borja de Gandia donde, tras ser valorado más exhaustivamente, se decidió por parte de los facultativos de derivarlo al Hospital Universitario La Fe de València donde quedó ingresado con pronóstico reservado.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido en la vivienda.