Detenido el conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet y huyó

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Carlet adscritos a la Comandancia de València, han detenido por homicidio por imprudencia grave con vehículo a motor al conductor que, tras atropellar fatalmente a una mujer, abandonó el lugar de los hechos.

Durante la madrugada del seis de abril, se produjo un atropello mortal en un cruce del barrio de Villarrubia de Carlet. Tras el impacto, el conductor responsable abandonó el lugar de los hechos, dejando a la víctima fallecida en la vía pública.

En la inspección técnico-ocular realizada en el sitio del suceso, los agentes hallaron diversos restos del automóvil involucrado, específicamente un paso de rueda y un faro trasero izquierdo.

Estos indicios permitieron determinar de forma preliminar la marca y el modelo del vehículo fugado. El posterior análisis de las cámaras de vídeo vigilancia de la zona confirmó la presencia de un coche de las mismas características que abandonaba la localidad pocos minutos después del incidente. En las grabaciones, se observó con claridad que a dicho vehículo le faltaba el faro trasero izquierdo, pieza que coincidía plenamente con la recuperada en la escena.

Tras el atropello cayó con su coche a una acequia

Las gestiones realizadas por los agentes para localizar al titular en sus domicilios conocidos dio sus frutos al hallar al sospechoso en la pedanía de Montortal. El autor de los hechos admitió haber sufrido un siniestro vial tras haber ingerido una gran cantidad de alcohol, aunque trató de situar el accidente en una zona de caminos rurales. No obstante, mediante una batida por los alrededores, los agentes localizaron el turismo encallado en una acequia profunda del término municipal de Benimodo.

La inspección del coche permitió constatar que los daños estructurales y la ausencia de piezas eran totalmente compatibles con los restos hallados en el lugar del atropello.

La investigación final concluyó que el detenido había pasado la jornada conviviendo con los propios familiares de la fallecida. En el momento en que la mujer salió de la vivienda para depositar la basura en un contenedor cercano, el conductor inició la marcha de su vehículo de forma brusca hacia atrás, arrollándola fatalmente. Acto seguido, emprendió la huida hasta que sufrió el segundo accidente en la acequia y regresó a pie a su domicilio.

Por todo lo expuesto, los agentes del área de investigación de Carlet procedieron a su detención como supuesto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave con vehículo a motor, abandono del lugar del accidente y denegación de auxilio.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido, un joven de 27 años y nacionalidad española, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 4.