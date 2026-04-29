Los padres de Vera, la niña fallecida en el castillo hinchable de Mislata, "indignados" con el cierre judicial del caso: "Vamos a recurrir"

Los padres de Vera, la niña de 4 años muerta como consecuencia del accidente del castillo hinchable de la Feria de Mislata siniestrado en la noche del 4 de enero de 2022 en el que también falleció otra menor de 8 años, Cayetana, y sufrieron heridas siete niños más cuando la atracción, mal anclada, salió volando por una ráfaga de viento, se ha mostrado profundamente "indignados" por la decisión de la jueza de cerrar la investigación dejando fuera al único miembro del Ayuntamiento de Mislata, el ingeniero municipal que validó la feria sin haber realizado revisión física alguna y sin que la Concejalía de Industria, a la que sigue perteneciendo el técnico, abriese el correspondiente expediente para emitir la licencia de actividad. El auto de conclusión deja como únicos responsables a los dos feriantes y al ingeniero de Elx que contrataron como técnico para certificar las atracciones.

"En primer lugar", dicen los padres en un comunicado emitido este miércoles, horas después de que se conociera la resolución judicial, "queremos expresar nuestra indignación frente al auto de la jueza del caso del hinchable, en el que saca de la causa al técnico del Ayuntamiento de Mislata que estaba investigado. La magistrada recoge en su informe las múltiples deficiencias que tenía la feria y que el ayuntamiento habría evitado de haber cumplido con su obligación. Entre ellas, que ni siquiera existía una declaración responsable para abrir la feria, cuando hay que presentarla 30 días antes de iniciar la actividad".

El comunicado prosigue diciendo que, "en nuestra opinión, la jueza da más credibilidad al testimonio de un imputado que a las conclusiones de los diferentes informes de la Policía Nacional y los peritos independientes, uno de ellos contratado por el propio juzgado de Mislata. Todos estos informes apuntan en sus conclusiones a la responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente del hinchable y sus graves consecuencias. A pesar de todo lo analizado en más de cuatro años de investigación, lo que hace la jueza es pasar por alto el análisis de los profesionales y quedarse con la versión de una institución que no cumplió con su responsabilidad. Y exonera al único imputado que mantenía esa responsabilidad del ayuntamiento en el proceso que sigue abierto".

El técnico de Fiestas destapó, de nuevo, las deficiencias

Los progenitores de Vera, que llevan cuatro años de intensa lucha judicial, aseguran que "sinceramente, no entendemos la decisión de la jueza. Sobre todo porque se produce días después de que el técnico de Fiestas del Ayuntamiento de Mislata, al que la Audiencia le obligó a citar como testigo, dejara al descubierto las negligencias cometidas por el ayuntamiento. La persona que debía aclarar el proceso administrativo para la puesta en marcha de la feria en la que murió nuestra hija arrojó más dudas sobre la gestión y puesta en marcha de la feria".

Se refieren los padres, a la declaración prestada por ese técnico el 1 de abril, en la que confirmaba lo que ya había evidenciado la investigación: que Industria no dio licencia de actividad porque ni siquiera había incoado el correspondiente expediente. El único que existe es precisamente el de Fiestas, que solo otorgaba licencia de ocupación de la vía pública, algo que también está en cuestión, ya que la familia de la menor, a través de su abogado, el penalista Jorge Carbó, ha destapado que buena parte de las atracciones estaban montadas sobre suelo privado y no sobre suelo municipal, como decía el proyecto de instalación.

En este sentido, el comunicado recoge que "en su declaración", -la del técnico de Fiestas-, "explicó que la licencia de ocupación de vía pública que él mismo tramitó no autorizaba la apertura del hinchable y la feria, y que desconocía si existía o no la licencia de actividad para abrirla, porque era competencia de Industria. Por eso hemos pedido hasta en tres ocasiones la citación del concejal de Industria, siempre con la negativa de la jueza".

La Policía Científica durante la inspección ocular del castillo hinchable siniestrado en Mislata. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

"Se desentendieron de la seguridad de los niños"

la familia de Vera explica otro de los claroscuros de la decisión judicial, aquella en la que la juez da por bueno que el ayuntamiento no tenía la obligación de inspeccionar físicamente el recinto ferial acogiéndose a una circular emitida por Emergencias de la Generalitat Valenciana meses antes, en la que se venía a decir que, en caso de que los ayuntamientos no pudiesen cumplimentar esas inspecciones en el tiempo deseado, una declaración responsable del solicitante podía suplirla. Pero se trataba de una medida excepcional, no de la norma. Y, en todo caso, una instrucción de un departamento de una conselleria como esa está muy por debajo en el rango jerárquico de las normas legales en comparación, por ejemplo, con la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos de la C. Valenciana que regula, entre otras muchas instalaciones, los recintos feriales.

Así, expresan que "tampoco entendemos que una circular de un departamento de la Generalitat tenga más valor para la jueza que la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos de la C. Valenciana, que deja muy claro que el Ayuntamiento de Mislata tenía la responsabilidad de vigilar la instalación de la feria y garantizar unas mínimas condiciones de seguridad para sus usuarios. Unos usuarios que en su mayoría eran niños. Es curioso que se desentendieran así de la seguridad de los niños en un pueblo que presume ser la Ciudad de la Infancia".

La ubicación "mortal" del hinchable

El comunicado continúa evaluando que "es imposible aceptar que la jueza centre la responsabilidad en los feriantes y su ingeniero y que deje al margen a la institución que debía velar por la seguridad de las personas, la que tenía los recursos para hacerlo y no lo hizo. La lista de negligencias que apunta al Ayuntamiento de Mislata es interminable, desde la falta de una licencia de actividad para abrir la feria hasta pasar por alto el cambio de ubicación del hinchable, que resultó mortal. Los técnicos del ayuntamiento ni siquiera se enteraron de que el feriante montó el hinchable en un lugar distinto al que figuraba en el plano municipal. Debía estar rodeado por dos atracciones a las que poder anclarlo correctamente, pero acabó instalado junto a las camas elásticas, insuficientemente anclado con cuerdas en mal estado a una parte y totalmente desprotegido por la otra, expuesto al viento. ¿De verdad la jueza se cree su propio argumento de que la actuación del ayuntamiento no tuvo nada que ver en el triste desenlace y sus graves consecuencias?"

"Nosotros tenemos muy claro", afirman los padres de Vera, "que la actuación responsable del ayuntamiento habría servido para evitar el accidente y, en caso de producirse, reducir sus consecuencias. Y no lo decimos nosotros, lo dice el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, los peritos consultados y el fabricante del hinchable. La jueza trata de cerrar en falso la instrucción sin haber pedido las explicaciones que necesitamos las familias a los responsables del ayuntamiento. Ha dejado claro que, después de cuatro años con hasta siete prórrogas y una instrucción ralentizada, para ella es suficiente la declaración responsable de un ingeniero que ni siquiera estuvo en la feria para suplir la ausencia de licencia de actividad, pese a que dicha declaración ni siquiera consta en el expediente".

Iván Pérez

"Dar la espalda y mentir a la cara a los padres"

La familia también incide en el momento en que se produce la decisión judicial. "La jueza firma el auto para acabar la instrucción horas después de que nuestro abogado le pidiera de nuevo la imputación del concejal de Industria, como último responsable de la obligación inspectora del Ayuntamiento de Mislata, y una nueva prórroga para poder tramitar las diligencias pendientes. No queremos pensar mal y seguimos confiando en la justicia, pero nos lo ha puesto muy difícil a lo largo de estos años de sufrimiento, rabia e impotencia.

"No queremos acabar este comunicado sin referirnos al máximo responsable del Ayuntamiento de Mislata y su lamentable gestión de la tragedia. Resulta también curioso que desde el ayuntamiento que lleva cuatro años guardando silencio, por respeto a la justicia dicen, se hayan dado prisa en dar a conocer un auto que deja fuera del proceso al único funcionario investigado. Es de mala persona dar la espalda a las familias y mentir a la cara a esos padres que piden justicia, asegurando que hablabas a menudo con ellos hasta que dejaron de cogerte el teléfono. Es de ser muy cínico pedir comisiones de investigación de cualquier caso que no te salpique políticamente y negar la que te pidieron en tu propio ayuntamiento para esclarecer la peor tragedia ocurrida en la historia de Mislata. Y es de ser muy estúpido pensar que este proceso termina con el auto de la jueza y que no vamos a recurrir lo que es de sentido común y de justicia", expresan los padres de Vera en alusión al alcalde de Mislata en la parte más dura de ese comunicado.

Agentes de la policía junto al castillo hinchable de Mislata la noche de la tragedia. / / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

"Ya es tarde para el perdón, alcalde"

"Todo esto y mucho más ha demostrado ser Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata. Y ya puestos, le recordamos una vez más, a él y a su entorno, que esto no es una de las batallas políticas a las que está acostumbrado. Esto va de humanidad; de humanidad y de justicia. Nunca hemos pedido su imputación en esta causa penal, porque entendemos que antes que él hay técnicos y concejales que deben explicar lo sucedido. Pero sí que existe una responsabilidad institucional que en ningún momento ha asumido. Ya es tarde para el perdón, alcalde. Lo único que estás a tiempo de hacer es facilitar a la justicia su trabajo, abriendo una investigación interna que aclare qué y quién falló en el ayuntamiento en la gestión de la feria. Si de verdad quieres estar al lado de las familias, deja de mentir y da la cara de una vez. Por la memoria de nuestra hija. Por la dignidad que no has mostrado en todo este tiempo de sufrimiento para nosotros. Por todo esto e infinidad de detalles que la investigación no ha conseguido aclarar, vamos a recurrir la decisión de dejar fuera de la causa al ayuntamiento. Será la Audiencia Provincial de Valencia la que tenga la última palabra", anuncia la familia de la menor.

Tal como ha informado Levante-EMV este miércoles, el auto de la magistrada tiene una doble vertiente. Por un lado, da por concluida la instrucción y por otra sobresee provisionalmente la causa para el único funcionario municipal que había permanecido investigado durante los últimos cuatro años, el ingeniero que validó el expediente. La jueza ha firmado este lunes el auto de conclusión, aunque tiene fecha del viernes -un día antes del cumpleaños de Vera-. Fue precisamente el viernes cuando el letrado de la familia pidió la imputación del concejal de Industria y una nueva prórroga para poder dar trámite a las diligencias pendientes.