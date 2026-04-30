Un agresor sexual: "Si le soy sincero lo volvería a hacer, por eso quiero estar encerrado"

La sección cuarta de la Audiencia de València ha acogido esta mañana el juicio contra un hombre por agredir sexualmente a una chica que, cuando regresaba de una discoteca se disponía a entrar en el portal de su casa, en València.

Inicialmente se enfrentaba a una pena de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones y tras llegar a una conformidad, ha aceptado los hechos lo que le ha supuesto una rebaja en la condena.

Así las cosas, tal y como ha reconocido el agresor sexual, la madrugada del 27 de enero de 2024 cuando una joven regresaba a su casa fue abordada por el condenado quien, tras realizarle tocamientos y agredirla sexualmente, le tapó la boca para que no alertara a los vecinos amenazándola con matarla si gritaba o pedía auxilio.

En un momento dado, la chica logró soltarse de su agresor y salir corriendo del lugar, denunciando los y procediendo a la detención del autor.

Hoy ha reconocido lo que le hizo aquella noche y ha pedido perdón a la víctima, aunque ésta no estaba presente en la sala. El magistrado ha pedido a la Fiscalía que le traslade dicha petición a la chica. Es más, el agresor ha dicho querer pedirle ese perdón porque “me arrepiento’’ de lo que he hecho.

Veía mucha pornografía

Ha reconocido que veía mucha pornografía declarándose un consumidor habitual durante diez años y ello le llevó a perder la empatía con la gente, pero sobre todo con las mujeres. Respecto a la agresión sexual se ha sincerado diciendo que ‘’sentía placer al hacerlo” y al no conseguir relacionarse con chicas ha repetido que al actuar así -agrediéndolas- le daba placer y con ello entraba en un bucle entre pornografía, agresiones sexuales y placer, llegando a explicar que “no he sabido pararme”.

El delincuente sexual ha estado preso desde que fue arrestado y la ha dicho al tribunal que lo estaba juzgando que está en tratamiento porque “prefiero estar encerrado a repetirlo de nuevo”. Aquí se le ha preguntado si lo volvería a hacer contestando que “siendo sincero, sí” para explicar, entre sollozos, que el hecho de estar en la cárcel lo ve como una oportunidad para tener una vida normal.

El condenado también ha dicho que, con su actuación, parece que “no tuviera sentimientos” para con lo que le hizo a la chica recordando que no tiene una psicopatía sino “una distorsión de la sexualidad” a consecuencia de la elevada consumición de pornografía durante muchos años.

De los 12 años iniciales que le solicitaba el Ministerio Fiscal, por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, el autor de los hechos ha aceptado lo que hizo y ha sido condenado a ocho años de cárcel por la agresión y un año por las lesiones que le causó a la chica mientras la agredía. Además, deberá cumplir una orden de alejamiento de la víctima durante 15 años e indemnizarla con 20.000 euros.

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La sentencia es firme y ha sido dictada in voce por el presidente del tribunal.