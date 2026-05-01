En Güejar Sierra
Un hombre fallece tras caer al río Genil en Granada
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11,45 horas de esta jornada
EP
Un hombre ha perdido la vida este viernes, 1 de mayo, tras caer al río Genil en el término municipal de Güejar Sierra (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido a las 11,45 horas de esta jornada un aviso de rescate para un hombre que había caído al río Genil, al comienzo de la vereda de la Estrella. Según los alertantes, varias personas intentaron sacarlo sin éxito.
Acto seguido, la entidad coordinadora ha dado el aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil y el GREIM Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, y a la Policía Local para su rescate. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero y una uvi móvil. Finalmente, los operativos han confirmado el fallecimiento del hombre tras su rescate. Ha sido llevado al Anatómico Forense.
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