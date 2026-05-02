Investigación
Aparece el cadáver de un hombre en una playa de Málaga
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se corresponda con este desaparecido
Redacción
El cadáver de un hombre ha sido encontrado la mañana de este sábado en la playa malagueña de Huelin. En esta zona se buscaba desde el pasado 29 de abril a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se trate de este desaparecido.
El 112 recibió una llamada a las 8.20 horas de este sábado de que había una persona fuera del agua que parecía fallecida en la playa de Huelin, por lo que el centro coordinador movilizó al 061, Policía Local, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre, del que de momento no ha trascendido la identidad y que tendrá que ser sometido a una identificación forense.
Un desaparecido en la Misericordia
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a un hombre que se adentró en el agua en la playa de la Misericordia sobre las 22:15 horas y no salió, según un alertante que llamó al 112.
A raíz de ello se activó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire, un operativo que se iba a reanudar este sábado y se ha suspendido tras comunicar el 112 el hallazgo de un cadáver, ha explicado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.
En el operativo iban a participar tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil, según la fuente.
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