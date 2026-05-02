Dos detenidos por hurtar el móvil a su intérprete en el juzgado de Carlet
La víctima se llamó desde otro teléfono al percatarse y contestaron los dos hombres detenidos
EP
La Guardia Civil ha detenido a dos personas que presuntamente sustrajeron el teléfono móvil a su intérprete en un descuido en los juzgados de Carlet.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 11 de abril, cuando dos hombres detenidos esperaban pasar a disposición judicial. Solicitaron el derecho a intérprete y, en un descuido, al parecer le quitaron el teléfono móvil. Poco después, la víctima, un hombre de 64 años, se dio cuenta y con el teléfono del vigilante de seguridad realizó una llamada. Contestaron los dos hombres antes detenidos.
Al avisar a la Guardia Civil, varias patrullas realizaron una batida por diferentes puntos de la población de Carlet. Finalmente, lograron detener a los dos hombres, de 27 y 34 años, a los que se les imputó un delito de hurto.
El móvil de la víctima pudo ser recuperado, pero no la tarjeta SIM, de la cual se deshicieron. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.
Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 01.
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