Detenido un hombre en Alfafar tras amenazar a su compañero con un arma de fuego

La Guardia Civil ha puesto en marcha una intervención en Alfafar este domingo tras la amenaza con un arma de fuego de un hombre a su compañero de piso, que ha salido de la vivienda y ha puesto los hechos en conocimiento de los agentes.

Los agentes se encuentran en el lugar a la espera de poder acceder al piso, una vez dispongan de la orden judicial de entrada y registro y llegue el equipo de asalto, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El hombre que está en la vivienda ha llegado esta mañana en estado ebrio y, según la denuncia de su compañero de piso, lo ha amenazado con un arma de fuego.

Esta persona ha puesto estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que se ha desplazado al lugar para que el hombre se entregue.

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