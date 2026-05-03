Tres detenidos en un pueblo de València por robar una tonelada de cable telefónico

La Guardia Civil ha detenido en Ademuz –municipio de València– a tres hombres por presuntamente robar una tonelada de cable de cobre procedente de líneas telefónicas.

Según detalla la Benemérita en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de abril, cuando los agentes recibieron informaciones sobre la posible presencia de una furgoneta con cable de cobre en su interior.

Gracias a la colaboración ciudadana, lograron tener una descripción del vehículo sospechoso y, ante la posibilidad de que huyera del lugar, emprendieron su búsqueda. Minutos más tarde, los guardias civiles interceptaron un vehículo que coincidía con el sospechoso. Por ello, procedieron a inspeccionarlo. La parte trasera de la furgoneta iba repleta de cable de cobre y, en total, hallaron 1.000 kilogramos.

También encontraron herramientas de corte y útiles necesarios para su sustracción. Los tres ocupantes fueron detenidos. Se trataba de tres hombres de 28, 38 y 46 años de nacionalidad argentina, chilena y española a los que se les atribuye un delito de hurto.

El modus operandi consistía en alquilar vehículos para realizar los robos y posteriormente transportar el material sustraído. De esta forma, si los coches eran detectados en la zona de los robos, era más difícil que se los relacionara directamente con los detenidos.

La investigación –que ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Ademuz con la colaboración del Equipo Roca de Llíria– continúa abierta con el fin de determinar la procedencia exacta del cable de cobre y proceder a devolvérselo a su legítimo propietario.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 5.