Detenido el cuñado del hombre que mató a tiros a Raponchi en Xirivella por colaborar en el crimen

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido el jueves de la semana pasada al cuñado de Juan M. F., el hombre que presuntamente mató a tiros a Daniel M. V. la mañana del 4 de septiembre en la plaza Gerardo Garcés de Xirivella, por su supuesta implicación en el crimen. El cuñado del presunto autor material del crimen, que tiene 50 años, ha sido formalmente arrestado en los locutorios del centro penitenciario de Picassent, donde se encuentra internado por un caso de tráfico de drogas.

Fuentes de toda solvencia han indicado que los investigadores se trasladaron a la cárcel una vez que lograron reunir las pruebas contra el cuñado como cooperador necesario -al parecer, en relación con el arma y la munición empleadas en el homicidio- y le comunicaron la acusación formal, de la que ahora deberá responder ante el juez titular de la plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata, que lleva el caso desde el inicio.

Se trata del tercer detenido en relación con el asesinato de Daniel M. V., a quien todos conocían como Raponchi. El primero en ser arrestado fue Juan M., alias el Morcillo, presunto autor material de los tres disparos que causaron la muerte de manera inmediata a la víctima, a quien el grupo de Homicidios atrapó en Requena a principios de noviembre, dos meses después del crimen. Un mes más tarde, fue arrestado el padre de Juan M., como cooperador necesario, ya que es quien llevó a su hijo al lugar del crimen y quien le ayudó después a escapar a bordo de un BMV.

Ahora, siete meses después de la muerte de Raponchi, los agentes han reunido evidencias contra el cuñado por su presunta cooperación en relación con la pistola usada, que no ha sido localizada.

Tanto Juan M. como su padre, A. M., fueron enviados a prisión por el juez del caso, aunque el segundo salió en libertad provisional, es decir, con cargos, a la semana de su encarcelamiento.

La detención de El Morcillo

Tras semanas de exhaustiva investigación, agentes del Grupo de Homicidios localizaban y detenían la noche del pasado 6 de noviembre al presunto homicida, un expresidiario de 35 años conocido como 'el Morcillo', en un barrio de Requena, donde llevaba una vida discreta para no llamar la atención. Dos días después el detenido pasaba a disposición judicial. Durante el tiempo que estuvo ante la jueza, el acusado de matar a Daniel M. de tres disparos por la espalda se acogió a su derecho a no declarar y solo respondió a las preguntas de su letrada. El detenido se limitó a decir que es consumidor de drogas para tratar de ganarse alguna reducción de la pena.

Después de prestarle declaración, el juzgado de Instrucción 1 de Requena, partido judicial donde se produjo su detención, acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. A Juan M. F. se le imputan media docena de delitos, entre ellos contra la seguridad vial, robo, tenencia ilícita de armas y homicidio, este último por el asesinato de Raponchi, un hombre de 35 años con un largo historial delictivo que acababa de quedar en libertad tras cumplir una larga condena.

Redacción Levante-EMV

Tres tiros letales

Tal como informó este diario, el asesinato de Daniel M. se produjo el 4 de septiembre, sobre las 9.50 horas, en la Plaza Gerardo Garcés, en el cruce con la Avenida Constitución de Xirivella. Según relataron varios testigos a este diario, el homicida iba a bordo de un vehículo del que se bajó nada más ver a su víctima. En apenas unos segundos, con premeditación y alevosía, le descerrajó tres disparos mortales que le causaron la muerte. Tras consumar el crimen, se volvió a subir del coche y se fugó a toda velocidad. Algunos vecinos apuntaban que el vehículo estaba conducido por una segunda persona, de la que se tiene la sospecha que pudiera ser su hermano.

El personal de una farmacia ubicada a escasos metros del lugar del crimen prestó las primeras asistencias al herido, que cayó desplomado en estado inconsciente en plena calle dejando un reguero de sangre. Las farmacéuticas comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, por turnos, hasta la llegada de un primer equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona.

Asesinan a tiros a un hombre en Xirivella / Francisco Calabuig

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal retomó las maniobras de RCP hasta la llegada de un SAMU, cuyo equipo médico finalmente continuó asistiendo al herido hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. Poco antes del mediodía, el cuerpo sin vida de Raponchi era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le practicó la autopsia.

"Te tengo que matar"

La zona quedó acordonada bajo un estricto dispositivo de seguridad formado por decenas de policías para facilitar el trabajo de los agentes, ante la acumulación de decenas de vecinos y periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Especialistas de la Policía Científica, por su parte, realizaron una minuciosa inspección ocular del terreno en busca de posibles vestigios del autor del crimen, quien hasta ahora permanecía en paradero desconocido tras huir a bordo de un coche oscuro de alta gama.

Según los primeros datos de la investigación, todo apunta a un ajuste de cuentas entre víctima y agresor, quienes la noche anterior habrían mantenido un enfrentamiento en el recinto ferial, a escasos metros de la zona en la que se produjo el homicidio. Personas del entorno de Daniel aseguran que el fallecido había quedado con su asesino para hablar y solucionar el conflicto. De hecho, los investigadores comprobaron que minutos antes del suceso ambos habían mantenido una conversación telefónica cuyo contenido no ha trascendido al estar decretado el secreto de sumario en esta causa.

Noticias relacionadas

Sin embargo, vecinos que presenciaron los hechos indican que el homicida tenía claras sus intenciones de zanjar el asunto por las malas. Así, tras avistar a su objetivo, según relató un testigo, un hombre "con barba y vestido de negro", bajó del vehículo y sin mediar palabra le descerrajó tres disparos mortales después de gritarle "te tengo que matar".