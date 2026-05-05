La Fiscalía pide 14 años a un acusado de violar a su novia en un viaje a Francia tras negarse a mantener relaciones sexuales

La Sección Primera de la Audiencia de València ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja en un viaje a Francia, acusación por la que se enfrenta a 14 años de prisión a petición de la Fiscalía, por agarrarla del pelo y el cuello, tirarla sobre la cama y forzarla a pesar de su negativa.

La víctima ha declarado este lunes que el viaje a Francia lo habían planeado juntos y que habían tenido relaciones sexuales durante el mismo hasta que, una mañana, cuando estaba haciendo café, el acusado la abordó por detrás y, tras cogerla del cuello y la nuca, la tiró sobre la cama y la agredió sexualmente.

La joven ha relatado que a su novio le gustaban las relaciones sexuales violentas y que ella lo consentía habitualmente “prestando mi consentimiento, pero esa vez le dije que no”. Ha explicado cómo en esa ocasión le insistió en que se encontraba mal, que había sangrado un poco y que por eso no deseaba tener relaciones sexuales. A pesar de ello, ha relatado la mujer, su pareja se acercó por detrás y tras agarrarla por el cuello la tiró sobe la cama, le bajó los pantalones y la tumbó bocabajo agrediéndola sexualmente. En ese momento fue incapaz de reaccionar porque “me quedé en shock, totalmente bloqueada” ante lo que le estaba haciendo su pareja.

Tras la agresión, ha explicado la mujer ante el tribunal, se duchó y quiso regresar a su casa de València. Pocos kilómetros antes de llegar, recibió una llamada del campamento donde estaba su hijo para que acudiera a por él y así lo hizo, razón por la que no denunció ese día.

Se disculpó en un mensaje

La chica ha destacado que al día siguiente mantuvieron un intercambio de mensajes en los que ella le preguntó “por qué lo había hecho”, a lo que su pareja respondió disculpándose, diciendo que “lo sentía” y que todo "había sido un malentendido".

En la primera sesión del juicio, celebrada durante la mañana de este lunes en la Audiencia de València, declararon amigas de la víctima, una exnovia del acusado, una agente de la Policía Nacional adscrita a la UFAM y la actual pareja del acusado, así como su propia madre.

La agente policial sabía por lo que le contó la víctima que ambos mantenían una violencia física dentro de la relación sexual "consentida", pero en esa ocasión la mujer les dejó claro que le había dicho que no quería mantener relaciones porque no se encontraba bien y sangraba, lo que supone la retirada del consentimiento y la consumación de la agresión sexual, por lo que lo detuvieron.

Testigos de la defensa

La actual pareja del acusado también acudió al juicio y, aunque se le recordó que no estaba obligada a declarar en contra de su novio, se reafirmó en su posición de querer explicarse ante el tribunal. Así las cosas, relató cómo comenzó su relación con quien se sentaba en el banquillo de los acusados, relación que se inició por motivos laborales y que, al trasladarse su empresa a una zona lindante a la del joven, es cuando "nos pusimos cara y nos conocimos".

La chica, convocada por la defensa, narró que fue ella la que dio el primer paso para quedar a tomar café con quien hoy es su novio desde noviembre de 2024, cuando comenzaron a salir. Dejó claro ante el tribunal que su novio "no es violento" y que sabía que había tenido este episodio de la denuncia por agresión sexual porque, según relató, fue el psicólogo de su novio quien "le dijo que me lo dijera", acabando su declaración señalando que "yo le creo al cien por cien".

Tras el testimonio de la novia llegó el de la madre del acusado, aportada también por la defensa. Comenzó recordando que el padre del acusado es el padrino de la víctima y que ambas familias siempre se han llevado bien, que la infidelidad de su hijo les dolió porque ellos son muy religiosos, pero nunca dejaron de querer a la víctima. Incluso intentaron ponerse en contacto con la familia de ella y, tras consultarlo con la madre de ella, decidieron que no. Por ello, declaró, ya nunca más se han vuelto a hablar.

Una analítica enmarcada de regalo

Entre los testimonios previstos para el juicio, compareció ayer una ex novia del acusado. El motivo fue que la víctima contactó con la exnovia para advertirla de la posibilidad de un contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) si había tenido contacto con él. La testigo confirmó al tribunal que le contestó que fueron pareja sí, pero que en ese momento ya hacía tres años que ni sabía nada de él ni lo había visto, así que podía estar tranquila porque no le podía haber contagiado nada.

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La jornada se reanudará este martes con más testimonios y con el turno final de palabra para el acusado.