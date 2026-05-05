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En Esplugues de Llobregat

Prisión para el detenido por el asesinato de una mujer en Barcelona el pasado sábado

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Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, con presencia del alcalde de la localidad, Eduard Sanz, y del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en memoria de la víctima asesinada el pasado sábado en el barrio de Finestrelles.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, con presencia del alcalde de la localidad, Eduard Sanz, y del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en memoria de la víctima asesinada el pasado sábado en el barrio de Finestrelles. / Jordi Cotrina / EPC

Germán González

Barcelona

El juez ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al detenido por asesinar a una mujer el sábado por la mañana en el barrio de Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. El supuesto autor es un hombre de origen magrebí que agredió con un cuchillo a una mujer de origen chino vecina de la población, a la que supuestamente escogió al azar.

La plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugues, ha abierto la causa por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones. amenazas graves y daños, porque no solo agredió mortalmente a la mujer sino que la emprendió con otras personas. En la vista, el investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.

El detenido estaba muy alterado tras los hechos por lo que los policías en primer momento apuntaron a un posible brote psicótico y descartaron cualquier motivación terrorista, como apuntaron algunas voces en un primer momento.

El caso ha suscitado una gran polémica al difundirse la imagen del agresor con un cuchillo y que el agresor había gritado presuntamente "Alá es grande", extremo no confirmado, aunque la propia consellera de Interior, Núria Parlon, descartó que se trate de un caso de radicalización yihadista.

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La joven asesinada, de 43 años –aunque en redes también se llegó a decir que era menor de edad y que tenía, según las versiones, 13 o 16 años–, no tenía ningún vínculo con el agresor. Tanto Vox como el PP se han manifestado para pedir más seguridad.

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