Se amplía el rastreo de Vicente L. G.: la justicia activa la orden de búsqueda y captura internacional sobre él
La Audiencia Provincial de Castellón ordena la requisitoria máxima para este agresor sexual múltiple que se encuentra en paradero desconocido desde el 9 de abril
Ramón Pérez
Orden de búsqueda y captura internacional para el castellonense Vicente L. G., condenado por al menos dos agresiones sexuales y por coacciones. Vicente L. G. se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 9 de abril, cuando no se presentó en los juzgados para una vista en la que se debía decidir si continuaba en libertad provisional o si se dictaba su ingreso en prisión.
Según ha podido saber este miércoles Mediterráneo de fuentes de judiciales, el hombre al que las autoridades consideran como fugado tiene ahora el rango máximo de requisitoria para una persona. Y es que tras la orden de detención e ingreso en prisión que se dictó primero, ahora se han activado tanto la orden europea de detención como la orden internacional de búsqueda y captura, que es el nivel máximo que se le puede aplicar a una persona.
Conectados con Interpol
Esto significa que saltará la alerta de la Interpol si este varón llega a ser localizado en alguna parte del mundo, para así poder informar a las autoridades españolas, llegado el caso.
Durante este mes, la Policía Nacional lo ha buscado y se mantienen activas todas las hipótesis, desde una desaparición voluntaria a una desaparición forzosa, y buscan sin descanso pistas sobre dónde puede estar este castellonense condenado.
Fuentes cercanas a Vicente L. G. consideran que es inocente de todos los cargos que se le han imputado y que su desaparición es forzosa.
Era detective privado
Este hombre, que en el pasado ejercía como detective privado, había recibido este año una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros, en el último de sus casos judiciales. A esta víctima, el tribunal consideró probado que le había obligado a grabar un vídeo mantienendo relaciones sexuales juntos tras amenazarla con que, si no lo filmaban, la entregaría al capo del Cartel de Sinaloa porque este, según la versión que aportó la víctima sobre lo que le había contado Vicente L. G., «se había encaprichado con ella».
El castellonense ya fue sentenciado a 4 años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales.
Vicente L. G., quien en un momento de los pasados años se cambió el sexo en el DNI, tiene 45 años y el pelo castaño, y mide alrededor de 1,85.
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