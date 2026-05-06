La forense, al tribunal: "Claro que tardó un mes en denunciar la agresión sexual: debía manejar sus propios miedos"

La Audiencia de València concluía ayer el juicio contra un joven acusado de violar a su novia tras negarse a tener sexo violento. Un juicio donde quedó claro que para la víctima, supuso enfrentarse a quien fue su novio, a sus padres y a su propio padrino que es su suegro, tal y como contó ayer Levante-EMV.

El acusado y la víctima eran pareja cuando programaron el viaje a Francia. Justo un día antes de partir tuvieron una discusión y decidieron "romper" la relación pero, al tenerlo todo pagado y contratado, decidieron irse juntos para intentar superar esa ruptura. Durante el viaje mantuvieron encuentros sexuales todos los días, incluso con jornadas de hasta dos veces, pero algo cambió el último día. Pusieron fin al viaje, sin visitar ningún monumnto y regresaron de Francia a València directamente y prácticamente sin hablarse . Fue el final de la relación tras el viaje.

Ayer la jornada judicial fue muy técnica. Se acreditaba ante el Tribunal el motivo por el cual la víctima tardó tiempo, prácticamente un mes, en denunciar los hechos. La médico forense explicó que la mujer tenía “un problema de dependencia o de salud” para con quien era su pareja, incluso, indicando que la propia víctima tenía miedo de abandonar la relación; que hacía concesiones que no quería y cuando pasan después era consciente de lo que había estado viviendo.

En la exposición de su informe, la facultativa reseñaba que las concesiones que la víctima hacía -en referencia al sexo bruto- lo eran “aun cuando no son utilizadas por ella” recordando que, esta situación, iba más allá de lo meramente sexual dado que había una existencia de “dependencia emocional”. Lo dejaba claro la Forense al indicar que, sino fuera así “a la primera que te ocurre esto, dejas la relación y te marchas” pero la víctima se quedó -en referencia a la dependencia- lo que supone una “indefensión aprendida” o lo que es lo mismo, una situación cada vez más difícil de salir de ella si no se tiene ayuda ante tal “dependencia psicológica y emocional”. En resumen, “no se sentía a gusto con sus sentimientos”.

"He sido violada por mi pareja"

La psiquiatra que atendió a la mujer relató ayer que, la víctima se puso en contacto con ella el mismo día de la agresión y que le escribió que necesitaba hablar. La atendió al día siguiente y le dijo que “he sido violada por mi pareja” y recordaba que, en principio, habían previsto alargar el viaje, pero después de lo sucedido regresaron directamente rumbo a València.

Tras ser atendida, la víctima presentaba una sintomatología compatible con haber sufrido un trauma y relataba los miedos a los que se tenía que enfrentar a diario propios de un cuadro de estrés postraumático.

La pregunta que ayer planeó sobre la sala fue el ¿por qué tardó un mes en denunciar haber sido víctima de una agresión sexual cometida por su pareja? Y se contestó claramente por parte de las profesionales señalando que esa duración se debió “a que no estaba preparada” dado que “a pesar de la agresión sexual, debía manejar sus miedos” recordando que no estaba preparada para afrontar lo que le venía encima por la relación de ambas familias, la suya y la del acusado.

Y respecto al ‘regalito’ del análisis de las ETS enmarcado y una caja de preservativos envuelto todo ello en papel de regalo, se explicó ayer que la víctima, necesitaba decirle a la persona que le había hecho daño lo ocurrido, y que era “normal” si se quería “sanar un trauma y dignificarse” relató la psicóloga para concluir diciendo que la mujer, en absoluto, distorsionaba la realidad vivida.

El acusado explicó que regresaron de Francia a València directamente porque a su pareja le dolía la barriga y también que volvieron porque le habían llamado -a su novia- desde el campamento donde estaba su hijo para que fuera a por él. En la sesión del lunes, el monitor que hizo esa llamada declaró que la hizo a las cinco de la tarde y estaban ya a pocos kilómetros de València, lo que denota que esa mañana algo había ocurrido para poner rumbo a casa.

"Me doy asco"

El acusado le remitió a su pareja mensajes diciendole “me doy asco” o “lo siento” intentando excusarse que no fue por lo ocurrido sino porque le había descubierto unas infidelidades o incluso que había sido un "malentendido". Y explicó al tribunal que su tardanza de meses en acudir al médico para hacerse las pruebas para ver si estaba contagiado de alguna ETS fue porque "no sentía nada. Las tenía ella, no yo".

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La Fiscalía se reafirmaba en la petición de 14 años de cárcel para el acusado por la agresión sexual a su novia, petición a la que se sumaba la acusación particular, mientras que la defensa pedía la libre absolución.