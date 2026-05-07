El involucrado en la sesión mortal de sexo con alfa en Benetússer, detenido en Requena por encerrar a otro hombre que no quiso drogarse

Dos incidentes graves con la droga alfa y un mismo implicado. El hombre que el pasado 10 de abril acabó en un cuartel de la Guardia Civil tras la muerte de un conocido después de una noche de sexo y alfa en casa del fallecido, en Benetússer, ha vuelto a verse involucrado en un hecho violento con esa sustancia de por medio, que, en esta ocasión, le ha llevado a la cárcel por decisión judicial, después de haber dejado encerrado a un amigo íntimo suyo en casa de este, en Requena, por negarse con consumir el citado estupefaciente.

Los hechos, según han confirmado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia, sucedieron en la tarde-noche del pasado 30 de octubre, la víspera del festivo del Primero de Mayo. El ahora encarcelado se presentó en casa de su amigo, en Requena, con quien tenía una relación previa que había acabado en denuncia. De hecho, seguía teniendo en vigor una orden de alejamiento de ese hombre por el que un juez le prohibía no solo acercarse a él, sino también comunicarse con esa persona por cualquier medio.

Los dos gramos de alfa

La alerta saltó pasadas las nueve de la noche, cuando el vecino de Requena llamó a la Guardia Civil pidiendo ayuda y denunciando que su amigo le había agredido y encerrado en su propio domicilio porque, afirma, se había negado a consumir la droga alfa que el otro había llevado esa tarde a su casa. La sorpresa saltó cuando la víctima reveló el nombre de su agresor y los agentes comprobaron que se trataba de la misma persona que solo veinte días antes había reconocido haber acudido a otra cita sexual con dos gramos de alfa -conocida popularmente como flakka-, que acabó con la muerte del dueño de la casa, en Benetússer.

Las patrullas que estaban en servicio iniciaron de inmediato la búsqueda del sospechoso, a quien localizaron en Requena apenas unas horas después, tras haber encontrado estacionado su vehículo. El presunto agresor fue detenido de inmediato y trasladado al cuartel de la Guardia Civil del municipio, bajo la doble acusación de detención ilegal, por haber encerrado a la víctima, y de quebrantamiento de condena, por haberse acercado al hombre pese a la prohibición judicial de hacerlo, es decir, por haber roto la orden de alejamiento.

Miguel Angel Montesinos

¿Hay más víctimas?

El sospechoso fue conducido el día 2 al juzgado de guardia de Requena, que, a instancias de la Fiscalía, ordenó el ingreso en prisión del acusado, sobre quien continúan las investigaciones para determinar de dónde sacaba la droga y si se ha visto envuelto en más episodios similares que pudiesen no haber sido denunciados por las víctimas, así como si había vendido a otros hombres dosis de esa droga, cuyo coste se sitúa entre 100 y 150 euros por gramo.

En este momento, hay una situación de alarma en València después de que se hayan registrado tres casos mortales en medio año vinculados con el consumo de la droga alfa en el contexto de relaciones sexuales entre hombres y en encuentros basados en chemsex -practicar sexo bajo la influencia de determinadas drogas-. De hecho, es una sustancia que se consume casi exclusivamente en ese entorno del colectivo GTB.

Un guardia civil muestra una bolsa con alfa intervenida en uno de los dos narcopisos desmantelados en julio 2024 en València. / Guardia Civil

Un riesgo muy elevado

De momento, no solo hay alerta policial -ha habido varias incautaciones, la más importante, los 646 gramos confiscados a un profesor de música de Secundaria-, sino también sanitaria, después de que se hayan registrado varios episodios graves en muy poco tiempo. Además de esas tres muertes -la de Benetússer y otras dos en València, en aparentes suicidios que en realidad parecen encerrar muertes accidentales ocurridas en pleno brote delirante, uno de los principales efectos extremos de la flakka-, ha habido varias atenciones hospitalarias en distintos centros de la ciudad, que han llevado a algunos de ellos, como el General, a pedir que se les dote de test capaces de detectar la presencia de α-pirrolidinopentiofenona en pacientes que llegan con los síntomas típicos de esa droga: hipertermia -un anormal y súbito aumento de la temperatura corporal que les lleva a arrancarse la ropa-, taquicardia, agitación extrema, alucinaciones y delirios, aumento de la presión arterial y conductas agresivas y suicidas fruto de esa desconexión con la realidad.

Algunos de los síntomas neurotóxicos producidos por esta catinona extremadamente peligrosa y adictiva pueden durar semanas e, incluso, meses, lo que da una idea del grave riesgo que se corre al consumirla, sobre todo, cuando las dosis se suceden en poco tiempo debido a lo efímero de sus efectos.