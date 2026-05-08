La Policía Nacional desmantela en València un grupo que estafó 13.000 euros a personas mayores con el timo del revisor del gas

Agentes de la Policía Nacional de València han detenido a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, como presuntos estafadores de personas mayores. A través del método de engaño del revisor de gas, o 'gomeros', sus víctimas han pagado hasta 13.000 euros por las falsas revisiones. Hasta el momento, las investigaciones, que continúan, han confirmado que se trata de una organización criminal que operaba en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

La falsa revisión de caldera

La estafa comenzaba con una llamada al timbre de casa. A un lado de la puerta, dos 'operarios' que se hacían pasar por empleados de una conocida compañía de gas natural; tras ella, personas mayores, preferiblemente con alguna discapacidad sensorial o de movilidad, que no comprendieran mucho lo que se les decía. El patrón común siempre era el mismo: acudir sin cita previa y sin que nadie hubiese requerido sus servicios, simular una revisión y supuestos cambios de piezas de la caldera, según ellos, imprescindibles, y cobrar cantidades desorbitadas a sus víctimas. O bien en metálico o bien con las tarjetas, ya que incluso llevaban con ellos datáfonos. Finalmente y con el botín en sus manos, abandonan el domicilio.

Así fue la denuncia que recibieron agentes de la Policía Nacional de València por parte de un vecino de la localidad. La estafa, con una mecánica clara y reconocida, se había cometido en el domicilio de uno de sus familiares cercanos. La víctima, de avanzada edad, accedió a lo que sus estafadores recomendaban, una supuesta revisión rutinaria, y fue entonces cuando comenzó el engaño. Tras la inspección simulada, por medio de amenazas y coacciones, le exigieron una cifra desmesurada por las diferentes reparaciones que decían haber llevado a cabo.

Los sospechosos, vestidos con un uniforme similar al de la compañía a la que decían pertenecer, para que el engaño surtiera más efecto, fueron sorprendidos en el momento por agentes de la Policía Local que acudieron tras el aviso del familiar de la víctima. Una vez detenidos, el caso pasó a manos de la Policía Nacional, que pronto se dio cuenta de que no era un caso aislado.

Una organización de estafadores

Tras las investigaciones, agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría del Marítim averiguaron que los detenidos formaban parte de una organización de estafadores que utilizan el método del falso revisor de gas, o 'gomeros', como modus operandi. Además, al detectar un caso en Ibiza, ambas comisarías se pusieron en contacto y confirmaron que no se trataba de un caso aislado, sino de un grupo itinerante. Gracias a ello, los agentes conectaron varias denuncias, con patrones similares, que permitieron conectar los casos entre sí.

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Los acusados, que acumulan antecedentes por hechos similares, continúan siendo investigado. Por lo pronto, se les acusa de varios delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.