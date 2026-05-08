Hay una veintena de atrapados
Al menos tres muertos en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono
La agencia de rescates indonesia ha evacuado a una veintena de personas atrapadas
Bangkok
Tres senderistas singapurenses han muerto este viernes en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, de acuerdo con las autoridades locales.
La agencia de rescates indonesia, Basarnas, señaló en un comunicado que ha evacuado con éxito a alrededor de una veintena de personas que habían quedado atrapadas tras la erupción, ocurrida a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves), horas después de haber reportado que 17 estaban en paradero desconocido.
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