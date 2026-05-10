Detenida una pareja por obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

La Policía Nacional ha detenido en València a una mujer y a un hombre, de 44 y 50 años, respectivamente, acusados de obligar a su hija, de 16 años, a viajar a su país de origen para contraer matrimonio en contra de su voluntad.

Los arrestados están investigados como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se inició después de que responsables del centro educativo en el que estudiaba la menor alertaran a agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València. Según la información recibida, la joven iba a ser enviada por sus progenitores a su país natal para casarse con un hombre con el que, presuntamente, sus padres habían pactado el enlace.

Tras comprobar la veracidad de los hechos, los agentes pusieron la situación en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Durante las pesquisas, los investigadores averiguaron que la menor permanecía aislada en el domicilio familiar, con prohibición de relacionarse con otras personas y de salir de casa, salvo para acudir al instituto.

Además, según la Policía, sus padres le habían retirado el teléfono móvil y la habían agredido en alguna ocasión.

La menor, al conocer que iba a ser obligada a casarse, pidió ayuda a los responsables de su centro educativo. Los agentes constataron que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad y activaron los mecanismos de protección correspondientes.

Finalmente, la víctima quedó bajo la protección de los Servicios Sociales, conforme a lo dispuesto por el Ministerio Fiscal. Posteriormente, los agentes identificaron, localizaron y detuvieron a sus progenitores.

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Los arrestados pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad, aunque el juzgado ha decretado una orden de alejamiento respecto de la menor.