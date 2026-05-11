Se excusa con la pérdida del preservativo para evitar la cárcel

La Sección Segunda de la Audiencia de València ha acogido este lunes el juicio contra Diego G., de 34 años de edad, como autor de un delito de agresión sexual por violar a otro hombre, que era transexual y estaba en proceso de cambio a sexo masculino y conservaba los genitales femeninos.

Víctima y acusado se conocieron en un bar donde se acude, entre otras cosas, a practicar sexo en lo que el acusado ha denominado el “cuarto oscuro”. Se trata de unas cabinas que dispone el local de ocio en València para mantener relaciones sexuales. Tras entablar conversación ambos acordaron ir juntos al reservado insistiendo la víctima que le dijo a su pareja que utilizara preservativo pues estaba en proceso de cambio y no quería quedarse embarazada ni contagiarse de ninguna enfermedad de transmisión sexual.

"Me han violado"

Así las cosas, la víctima denunció que durante el acto se quitó el preservativo y lo agredió sexualmente. Al darse cuenta se lo echó en cara y llamó a la Policía, por lo que el acusado le empujó, lo tiró al suelo y salió huyendo del local.

Cuando la Policía Local de València atendió a la víctima, que estaba agachada en la calle y llorando, ésta les dijo que le habían violado y dio referencias de su agresor al que acababa de conocer.

Una patrulla policial lo vio al día siguiente en la avenida Ausiàs March, en un semáforo vendiendo productos y lo identificaron al coincidir con todos los detalles que había dado la víctima. Al preguntarle si había tenido algún problema la noche anterior dijo a los agentes que “sí, pero me asusté y me fui”.

Lo tiró al suelo y huyó

La víctima, que ha declarado tras una mampara, ha relatado lo ocurrido esa noche donde al finalizar el acto sexual se dio cuenta que su pareja se había quitado el preservativo indicando que “no me dijo nada” añadiendo además que allí “lo reconoció” y que acto seguido lo empujó tirándolo al suelo y salió corriendo por lo que la víctima pidió ayuda en la barra del bar.

El acusado ha reiterado que el preservativo se le debió caer mientras mantenían las relaciones sexuales sin saber explicar cómo ni en qué lugar supuestamente cayó el profiláctico que estaba utilizando. Es más, ha dicho que “fue un accidente” y que no se dio cuenta de que no lo llevaba ya.

Abundando en la insólita situación, el acusado reconocía que se dio “cuenta” que se le había caído “cuando ella me lo dice” y que su error fue pedirle perdón.

La defensa pedía la libre absolución del acusado mientras la Fiscalía mantenía la acusación de agresión sexual y por tanto la pena de cinco años de cárcel. No obstante, la pena impuesta sería sustituida -en caso de ser condenado- por la expulsión del territorio nacional por 10 años; además de 6 años de libertad vigilada; prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante 8 años; y a que la indemnice con 10.000 euros por los daños.

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El juicio ha quedado visto para sentencia.