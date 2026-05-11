Alborache
Heridos dos menores de 6 y 9 años en un accidente entre un coche y su patinete de juguete
El conductor del vehículo queda investigado tras dar positivo en drogas
Dos menores de 6 y 9 años han resultado heridos en un accidente entre un coche y el patinete de juguete en el que iban en Alborache. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este periódico que el conductor implicado en el accidente queda investigado por un delito contra la seguridad vial. Otras fuentes han confirmado que en las pruebas de detección de alcohol y drogas, ha dado negativo al primero pero positivo al segundo, lo que justificaría la acusación. Si bien las pruebas de alcoholemia realizadas por agentes de Policía o Guardia Civil son definitivas, las de drogas deben ser confirmadas por un segundo test realizado en un centro hospitalario.
El incidente ha tenido lugar en la tarde de este lunes, alrededor de las 20:30 horas, en un céntrico parque de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del SAMU, una de soporte vital básico (SVB) y un vehíulo del centro de salud. Los sanitarios han atendido a los menores en el lugar y posteriormente los han trasladado al hospital La Fe de València con traumatismos y posibles fracturas.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- La fiesta de la Virgen de los Desamparados, en directo
- Gritos y tensión en la Catedral antes de la Misa Pontifical
- «A una madre no se le hace lo que a la Virgen cuando acaba el Traslado»
- La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
- Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
- Júbilo en un pueblo de 165 vecinos de la Vall por la reapertura del único bar
- Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales