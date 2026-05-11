Heridos dos menores de 6 y 9 años en un accidente entre un coche y su patinete de juguete

Dos menores de 6 y 9 años han resultado heridos en un accidente entre un coche y el patinete de juguete en el que iban en Alborache. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este periódico que el conductor implicado en el accidente queda investigado por un delito contra la seguridad vial. Otras fuentes han confirmado que en las pruebas de detección de alcohol y drogas, ha dado negativo al primero pero positivo al segundo, lo que justificaría la acusación. Si bien las pruebas de alcoholemia realizadas por agentes de Policía o Guardia Civil son definitivas, las de drogas deben ser confirmadas por un segundo test realizado en un centro hospitalario.

El incidente ha tenido lugar en la tarde de este lunes, alrededor de las 20:30 horas, en un céntrico parque de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del SAMU, una de soporte vital básico (SVB) y un vehíulo del centro de salud. Los sanitarios han atendido a los menores en el lugar y posteriormente los han trasladado al hospital La Fe de València con traumatismos y posibles fracturas.

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