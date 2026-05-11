La Safor
Muere un joven motorista de 24 años tras chocar con un coche en el Grau de Gandia
El accidente ha ocurrido esta tarde cuando se dirigían hacia la zona del colegio entre las calles Pego y Avenida Les Marines
Un joven de 24 años de edad ha fallecido tras ser ingresado de gravedad en el Hospital Francesc de Borja de Gandia después de haber sufrido un accidente de tráfico, esta tarde, en el Grau de Gandia. Los hechos han ocurrido, según ha podido saber Levante-EMV, cuando un vehículo conducido por un joven de 32 años de edad se dirigía hacia la zona escolar que hay en esta parte del poblado marítimo del Grau de Gandia y ha hecho un giro a la izquierda, justo en el fatal momento en el que también la motocicleta adelantaba al vehículo por la izquierda, según las primeras hipótesis. El accidente se ha producido en las inmediaciones de la calle Pego y la avenida de Les Marines, por detrás de la zona comercial grauera.
El motorista ha caído sobre el asfalto y ha recibido un fuerte golpe en la cabeza, por lo que los sanitarios lo han evacuado de extrema urgencia al hospital gandiense donde ya entraba en pronóstico reservado, falleciendo en el mismo centro sanitario.
Al conductor del vehículo, un Peugeot 3008, se le ha sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas por parte de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico adscrita a la Policía Local de Gandia, dando como resultado negativo en ambas.
Aunque falta la conclusión del atestado policial, se está investigando los motivos por los cuales el joven ha recibido gran parte del impacto en la cabeza que no haya podido amortiguar el casco.
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