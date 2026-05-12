Estafador a la fuga: desaparece tras engañar a 10 personas en Mislata

La sección quinta de la Audiencia de València tenía previsto este lunes juzgar a Alfredo E., un italiano que regentaba una inmobiliaria en Mislata y que está acusado de un delito continuado de estafa.

Un juicio que no se ha podido celebrar por la ausencia, una vez más, del acusado quien está en paradero desconocido. No es la primera vez que sucede sino la tercera, por eso el Tribunal resolverá la petición de la Fiscalía sobre ordenar la búsqueda y detención del acusado para garantizar su puesta a disposición judicial y así evitar más dilaciones.

La acusación particular, se ha adherido a la petición de su detención formalizada por el Ministerio Público para así evitar nuevas citaciones a juicio sin saber si el imputado se presentará.

La defensa del acusado ha explicado que su cliente no había podido ser localizado y que, posiblemente, o le haya surgido cualquier problema o simplemente se haya “olvidado” que debía acudir al juicio.

Ante esta situación, se ha suspendido la vista hasta que se resuelva su detención para ser llevado ante la Justicia y que responda por los hechos de los que se le acusa. Alfredo E., ya sabe lo que es estar detenido y comparecer ante un juez, pues a medida que se le acumulaban las denuncias en Mislata -por haberse quedado con hasta 84.000 euros- pasó a disposición judicial hasta en tres ocasiones, decretándose en las tres, la libertad con cargos. Abonado al tres, este lunes era la tercera vez que se señalaba en la Audiencia de València el juicio por el caso de esta inmobiliaria mislatera.

Quienes sí han acudido al juicio han sido la mayor parte de las víctimas del estafador. Unas ya han cobrado a través de transferencias desde un banco italiano; otras han percibido parte de lo que pagaron; y todavía restan de esa decena un total de siete para percibir 40.229 euros que todavía les adeuda el acusado en calidad de responsable civil directo y subsidiario de la inmobiliaria que poseía en el municipio de l’Horta Sud.

Los ahorros de sus vidas

En la Ciudad de la Justicia se han vuelto a encontrar los afectados y afectadas quienes se han mostrado molestos por tener que volver a juicio sin que el acusado de señales de vida. Unos han vuelto a pedir permiso en el trabajo para acudir a la sesión como testigos; otra se encontraba de vacaciones en Alicante y las ha tenido que interrumpir para cumplir con la citación judicial; y otras, personas extranjeras que pretendían comprar o alquilar pisos con los ahorros de años de trabajo, no entendían que al acusado no lo encuentren.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la primera víctima de Alfredo E., fue una mujer argelina que le entregó 55.000 euros en concepto de arras como reserva de un piso que pretendía comprar valorado en 175.000 euros. Era noviembre de 2020. A los pocos meses, en marzo de 2021, el acusado suscribió otro contrato por valor de 11.500 euros y ese mismo mes otros tres más, con personas nacidas en Rumanía y Pakistán que trabajaban y querían vivir en València, y se hizo con un montante de 10.500; 2.000 y 1.000 euros.

Ya en abril, siguiendo la misma táctica, firmó de nuevo otro contrato de arras quedándose 4.000 euros si bien este cliente, ante tanta excusa que puso el acusado, acudió a la inmobiliaria acompañado por la Policía Local y le devolvió 2.550 euros en efectivo. Tras interponer la denuncia le abonó el resto de la deuda.

Lejos de parar, desde la inmobiliaria siguió engañando a más gente y continuó apoderándose de otras cantidades que van desde los 1.500 a los 13.000 euros.

No disponía de las viviendas

Así las cosas, el responsable de esta inmobiliaria de Mislata se enfrenta a cinco años de cárcel por un delito continuado de estafa por engañar a diez personas que acudieron a él para comprar o alquilar una vivienda.

Según relata la Fiscalía el encausado, con ánimo de enriquecerse de forma ilícita, cobró dinero a los perjudicados en concepto de reserva y honorarios por viviendas de las que no tenía la autorización de sus propietarios para realizar ninguna operación.

Además, como responsable civil directo y en calidad también de subsidiario por la empresa que tenía deberá indemnizar a los perjudicados con un total de 40.229 euros más los intereses.

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Los componentes de la sección quinta de la Audiencia de València resolverán la petición de la Fiscalía de detener al estafador y suspendían, por tanto, la vista oral que se había convocado para este lunes. Lógicamente, la decisión de suspender el juicio molestó a los perjudicados quienes no entendían cómo no se podía localizar a quien se había llevado, bajo engaño, gran parte de sus ahorros.