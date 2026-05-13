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Investigación

Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga

El presunto autor ha sido arrestado por un intento de agresión sexual y detención ilegal

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga / AYUNTAMIENTO - Archivo

EFE

Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por presuntamente acorralar a una mujer en un portal en el barrio de Miraflores de los Ángeles e intentar llevarse a un niño.

Los hechos ocurrieron este martes sobre las 20.00 horas en la calle Albacete cuando la víctima alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal, aunque al llegar una vecina había huido, lo que movilizó a una patrulla de la Policía Local de Málaga, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Durante la búsqueda del sospechoso, los agentes lo localizaron mientras era recriminado por varias personas, que le acusaban de haber agarrado a un menor con la supuesta intención de llevárselo.

El presunto autor ha sido detenido por un intento de agresión sexual y detención ilegal.

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Tras su detención ha quedado pendiente de comparecencia ante la Policía Nacional y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

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