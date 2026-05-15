El acusado del crimen del puente de las Moreras se niega a decir lo que pasó

Felipe B. B., el acusado de degollar a José Andrés Peña en el puente de las Moreras ha seguido con su misma táctica desde que ocurrieron los hechos: no abrir la boca. En la última sesión del juicio con jurado celebrado en la Audiencia de València, el acusado en su momento de tomar la palabra ha dicho que no quería declarar, por recomendación de su abogado, Joaquín Ródenas.

Un hecho que ha llamado la atención dado que, desde que ocurrió el asesinato no ha explicado ni cómo sucedió, ni qué pasó aquella tarde de julio de 2024 y qué móvil le llevó a cometer el crimen del que se le acusa. De hecho, la abogada de la acusación particular María Jesús Romero, en su alegato final no entendía qué le lleva a una persona a estar dos años en prisión provisional siendo, teóricamente inocente, y no abrir la boca desde entonces ni tampoco decir una sola palabra ante el jurado que decidirá su destino.

Sabía lo que hacía

La jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de València ha llegado hoy a su cuarta jornada, previa a la lectura del veredicto del jurado, y contaba con la presencia de dos forenses psiquiatras que habían valorado el estado mental del acusado. Los dos profesionales han certificado que Felipe B. B., posee un "trastorno de personalidad" y lo han definido como una persona "excéntrica" con una conducta antisocial, extravagante y con una desviación del comportamiento común.

Han descartado de lleno que el acusado pueda tener cualquier enfermedad mental que lleve a eximirle de lo que se le acusa. Es más, han señalado que en el caso de haber cometido el degollamiento era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, indicando a ciencia cierta que "era consciente de lo que hacía".

Tras la declaración de los forenses psiquiátricos, le ha tocado el turno a Felipe B. B., quien desde el banquillo de los acusados se ha dirigido al magistrado diciéndole que, por recomendación de su abogado, no iba a declarar.

Una vez cumplida su voluntad, las parten han expuesto sus alegatos finales. Por parte del Ministerio Fiscal, Antonio Gastaldi ha recordado que no había que perder de vista a la víctima; que no era una tragedia, sino un crimen, un asesinato, una persona degollada por otra que está aquí sentada. Ha incidido en el móvil del asesinato que hasta la fecha de hoy sigue sin saberse por qué ni tan siquiera hoy, ha revelado los motivos que le llevaron a acabar con la vida de José Andrés.

La "prueba madre"

La abogada de la acusación, María Jesús Romero, tildaba de "prueba madre" la camisa que el acusado tiró dentro de un bidón para ocultarla porque llevaba restos de su ADN y sangre de la víctima destacando, ante el Tribunal del Jurado, que eso eran pruebas irrefutables, pues contenían vestigios de ambos. La representante de la familia del fallecido, en su alegato final, ha insistido en el hecho que Felipa B. B., "no es un enfermo mental" sino una persona con problemas de conducta.

Romero dijo no entender cómo ha estado preso desde que ocurrieron los hechos y cuando comienza el juicio llega a posar para la prensa y durante todo el proceso del juicio ha permanecido impasible, callado y cuando tiene la oportunidad de hablar mantiene su misma actitud silenciosa.

Entre película y relato

Por su parte la defensa de Felipe B. B., ha intentado introducir varias hipótesis referentes a la autoría del crimen del puente de las Moreras advirtiendo al Jurado que en caso de condenar a su cliente lo harían "sin pruebas" porque ha calificado de "película" y "relato" lo que se ha aportado en las diferentes sesiones por parte de los testigos y profesionales que participaron en la investigación.

Noticias relacionadas

El juicio ha finalizado y la única variación la ha efectuado el Ministerio Fiscal en cuanto a las cuchilladas que recibió José Andrés Peña, que tal y como quedó acreditado ayer solo fue una única en el cuello. No obstaste mantenía la petición de 20 años por un delito de asesinato. La acusación particular eleva la pena a los 22 años y la defensa, pide que se le aplique la eximente completa, la incompleta o que su conducta estuviera mermada en el momento de los hechos.