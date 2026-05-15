Detenido un hombre en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre por agredir sexualmente a una mujer ingresada en el Hospital Can Misses. Los hechos ocurrieron en a las tres de la madrugada de este lunes, cuando una paciente sufrió esta presunta agresión sexual, según ha adelantado Noudiari y han confirmado desde la Policía Nacional a Diario de Ibiza.

Los agentes se encuentran investigando los hechos y desde la Policía Nacional esperan dar más detalles sobre lo ocurrido este viernes. Al parecer, el presunto agresor es un hombre ajeno al centro hospitalario que subió hasta la planta donde se encontraba ingresada su víctima y, una vez allí, cometió la presunta agresión sexual.

Poco después de conocerse esta agresión, desde el Área de Salud han convocado a los medios para explica que el presunto agresor forzó una puerta de seguridad, aunque no detallan cuál fue porque forma parte de la investigación policial.

Según relatan, el personal de Enfermería vio al hombre salir corriendo por los pasillos del hospital, pero no pudieron darle alcance.

La víctima estaba en una habitación doble y su compañera estaba duchándose en ese momento, según ha explicado Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud pitiusa. "Fue una situación de 'shock' también para todo el personal de Enfermería y de auxiliares y celadores porque es la primera vez que suced" una agresión de este tipo en el hospital, asegura el máximo responsable de la sanidad pública en las Pitiusas.

"Agresiones sexuales, desgraciadamente tenemos muchas, pero son externas y se activan los protocolos del servicio de urgencias o pautas de 061", añade Escudero sobre lo ocurrido.

Cuando se supo lo ocurrido se activó el protocolo de aversiones sexyales y acudió personal de seguridad del centro y al tratarse de un incidente grave llamaron directamente a la Policía Nacional

Más seguridad

El PSOE ibicenco ha mostrado su "más rotunda y absoluta condena" ante los hechos, y añade que supone "una vulneración flagrante de la seguridad más elemental y un ataque brutal contra una mujer que merecía, precisamente en un momento de vulnerabilidad, toda la protección que el sistema sanitario tiene la obligación de garantizarle".

"Que un hombre pudiera entrar por la noche en el hospital, subir hasta una planta con pacientes ingresados, entrar en una habitación y agredir sexualmente una mujer sin ser identificado hasta horas después revela un fallo de seguridad de una gravedad extrema. No puede haber excusas ni medias tintas: el sistema falló y esto tiene consecuencias", subrayan.

En este sentido, los socialistas reiteran la existencia de "fallos gravísimos que exigen una respuesta urgente". También reclaman que "el Área de Salud de Ibiza y Formentera ofrezca explicaciones públicas, claras y transparentes sobre cómo fue posible este acceso y qué protocolos de seguridad existían en el momento de los hechos" y que "se refuercen con carácter urgente e inmediato los controles de acceso en el hospital, especialmente en horario nocturno, para garantizar la seguridad de todas las personas ingresadas".

En cuanto a la víctima, piden que se le "garantice una atención integral, especializada y con perspectiva de género, así como el acompañamiento y los recursos que necesite durante todo el proceso". Del mismo modo, exigen que "la respuesta judicial sea contundente, ágil y proporcional a la extrema gravedad de los hechos".

"Un hospital es un lugar de cura. No puede convertirse en un espacio de vulnerabilidad para las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a estar seguras en todos los espacios, especialmente cuando más lo necesitamos. Lo que ha pasado en Can Misses no se puede repetir y exigimos que las instituciones competentes actúen con la misma contundencia con que nosotros levantamos hoy la voz", exigen.

Refuerzo de seguridad en centros de salud

Este miércoles, el Área de Salud de Ibiza y Formentera anunció que reforzará, a partir del 15 de mayo, la seguridad en los principales centros de salud de las Pitiusas. La medida se adelanta respecto al año pasado, cuando estos refuerzos comenzaron a finales de mayo, y se mantendrá hasta finales de octubre.

De esta forma, los centros de salud de Vila, Sant Antoni y Santa Eulària, que disponen de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), contarán con personal de seguridad durante doce horas al día, los siete días de la semana. En el caso de Vila y Sant Antoni, el servicio será en horario nocturno, de 20 horas a 8 de la mañana, mientras que en Santa Eulària se prestará en horario diurno, de 8 hasta las 20 horas. Por su parte, el Centro de Salud Es Viver contará con refuerzo de seguridad los días laborables, de 7.30 a 15.30 horas. Al no disponer de SUAP, este centro no registra actividad durante los fines de semana.

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Además de adelantar el inicio de los refuerzos, el dispositivo se prolongará hasta octubre, una medida que ya se aplicó por primera vez el año pasado y que se mantiene esta temporada. El Hospital y Centro de Salud de Formentera, por su parte, disponen de servicio de seguridad las 24 horas todos los días de la semana.