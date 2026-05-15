Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante
La víctima ha sufrido politraumatismos al quedar atrapado tras tratar de subir a un tranvía que había arrancado en la parada de Maestro Alonso
Un hombre de 48 años ha resultado herido grave con politraumatismo en un accidente ocurrido en la parada del TRAM de Maestro Alonso en Alicante, donde ha llegado a ser arrastrado unos metros tras una caída fortuita en el momento en que arrancaba el tranvía y trataba de abrir una puerta para subir.
El accidente ha ocurrido sobre las doce y media del mediodía y ha obligado a interrumpir la circulación la Línea 2 para rescatar a la persona accidentada, que ha quedado atrapada. La circulación ha estado interrumpida durante cerca de media hora, unos veinte minutos.
Fuentes cercanas al caso han indicado que el siniestro ha ocurrido cuando el hombre ha llegado corriendo a la parada y ha tratado de abrir una puerta para subir a un tranvía que reanudaba la marcha.
En ese momento ha caído al hueco del tranvía de una composición de dos unidades y la víctima ha sido arrastrada unos metros. Tras detenerse el tranvía el hombre ha quedado atrapado entre el andén y el tranvía.
Al lugar han acudido bomberos, Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. El herido ha sido rescatado y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.
Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el herido ha sido asistido por equipo médico del SAMU y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante con politraumatismo.
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