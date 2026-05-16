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Investigación

Hallan los cuerpos sin vida de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en un cuartel de Alicante

Un compañero del agente encontró los cadáveres en uno de los pabellones habilitados como vivienda, en la localidad de Dolores

CUARTEL GUARDIA CIVIL DOLORES

CUARTEL GUARDIA CIVIL DOLORES / TONY SEVILLA

Sara Rodríguez/D. Pamies

Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos han sido hallados muertos este sábado en el cuartel de Dolores, según han confirmado fuentes cercanas al caso, según pudo saber el diario Información. Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente. La familia vivía en uno de los pabellones habilitados como vivienda dentro del cuartel, según las mismas fuentes consultadas por este diario.

Por el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y la investigación permanece abierta.

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Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado la suspensión de todas las actividades festivas y de la programación municipal previstas durante este periodo.

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