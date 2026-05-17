Se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar matar a una persona en una gasolinera de València

La Audiencia de València tiene previsto juzgar este martes a un hombre, F. C. T., acusado de intentar matar a otro con una navaja. Los hechos ocurrieron en la zona de lavado de una gasolinera de la capital valenciana cuando el acusado, un delincuente reincidente, se dirigió a una persona y le dijo “mandan más dos mujeres que tú, maricón”. A continuación, sacó una navaja y, con intención de acabar con su vida, le lanzó un navajazo al cuello.

La víctima, de 34 años cuando ocurrieron los hechos, sufrió una herida en la cara hecha con una navaja que alcanzó los 18 centímetros extendiéndose desde la parte derecha del mentón hasta el ángulo mandibular izquierdo. Esa herida le seccionó la arteria facial, le provocó afectación muscular y la sección parcial del nervio mentoniano.

Operado de urgencia

Las heridas que el acusado le causó a la víctima necesitaron de una intervención quirúrgica con carácter de urgencia, donde los médicos le tuvieron que suturar los nervios y músculos afectados por el navajazo. Para ello, lo operaron de urgencia con anestesia general para ligarle la arteria facial, suturarle el nervio dañado -el mentoniano- así como cerrarle la musculatura afectada.

Esto le supuso, por una parte, una pérdida temporal de la calidad de vida mientras estuvo ingresado y, por otra, el perjuicio estético que supone la cicatriz de gran tamaño que se le quedó en la cara.

Según la acusación pública las lesiones que sufrió esta persona comportaron riesgos de shock hemorrágico. Es más, detalla que el procesado dirigió la hoja del cuchillo hacia la parte anterior del cuello, y ello comportaba un grave riesgo de asfixia con posibilidad de sufrir un shock neurógeno o hipovolémico de no ser que fuera atendido con rapidez. Cosa que, afortunadamente, sucedió ese 24 de noviembre de 2019.

Por último, la Fiscalía recalca que el estado de excitabilidad que presentaba el lesionado, por encontrarse bajo los efectos del alcohol, la cocaína y el cannabis, aumentaron el riesgo y la posibilidad de fallecer.

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Es por ello que solicita para F. C. T., una pena de siete años de cárcel como autor de un delito de intento de homicidio además de una indemnización de 930 euros por las lesiones; 10.000 euros por las secuelas; y que abone los gastos de la asistencia médica valorados en 3.030 euros.