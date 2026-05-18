Ogíjares
Un muerto en el incendio de una casa en Granada
Los hechos se produjeron en una vivienda de la urbanización La Loma
EP
Una persona ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado a última hora de este domingo 17 de mayo en una urbanización de la localidad granadina de Ogíjares, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El siniestro se ha producido sobre las 20.52 horas cuando el centro de coordinación ha recibido los primeros avisos por fuego en una vivienda de la urbanización La Loma en la calle Bolivia.
En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos, junto con Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento, en el suceso ha muerto una persona, de la que no ha trascendido la identidad.
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- La 'banda' de la Roqueta se refugia en un parking a escasos metros del ayuntamiento
- La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
- Cullera impulsa una renovación integral del Pont de la Bega que reparará daños y eliminará dos de los seis carriles
- Cada docente valenciano pierde cerca de 500 euros por los cinco días de huelga
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla