Lo pillan llevando bolsas enteras de bebidas y comida desde Barcelona a un bar de Godelleta

La Guardia Civil ha aprehendido en Chiva una gran cantidad de alimentos y bebidas alcohólicas supuestamente robados, valorados en más de 3.100 euros, que presuntamente iban a ser trasladados hasta un bar de Godelleta.

Según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado, muchos de los productos intervenidos todavía conservaban el precinto de seguridad de un supermercado.

Control en Chiva

La actuación se produjo durante un punto de verificación nocturna de seguridad ciudadana en la CV-424, a su paso por Chiva. Los agentes dieron el alto a un vehículo y comprobaron que su conductor, un hombre de 50 años y nacionalidad española, no era el titular del coche.

El hombre explicó a los guardias civiles que el vehículo pertenecía a unas personas que, supuestamente, iban a contratarlo para realizar labores de limpieza y mantenimiento. También aseguró que procedía de Ripollet (Barcelona) y que había recibido instrucciones para dejar el coche en un bar de Godelleta.

Al registrar el vehículo, los agentes localizaron numerosas bolsas de plástico llenas de productos alimenticios y bebidas alcohólicas. El conductor afirmó desconocer la procedencia de la mercancía, al sostener que el coche no era suyo.

3.100 euros

Entre los efectos intervenidos había botellas de alcohol que todavía llevaban colocado el precinto de seguridad de una conocida cadena de alimentación. El valor total de los productos aprehendidos supera los 3.100 euros.

Noticias relacionadas

El conductor ha quedado investigado como supuesto autor de un delito de receptación.