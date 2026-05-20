Detenido por agresión sexual a una menor con autismo en el aseo de una pizzería en Dénia

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 36 años y de origen marroquí bajo la acusación de haber agredido sexualmente a una menor de 17 años con autismo en el aseo de una pizzería kebab de la localidad dianense, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado 1 de mayo en una pizzería de Dénia, pero la menor no contó nada a su familia hasta que llegaron a su domicilio, situado en otro municipio de la Marina Alta. La menor de 17 años acudió con sus padres a un cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia por agresión sexual con penetración. Aseguró que no fue una relación consentida y que se quedó bloqueada después de decirle que no e intentar apartarlo.

Según se recoge en la denuncia, la menor estaba con su familia en el establecimiento cuando se le acercó un varón de unos 30 años que entabló conversación con ellos. Les dijo que era de nacionalidad belga pero llevaba diez años viviendo en Dénia. El hombre se ganó su confianza e incluso les facilitó su número de teléfono.

En un momento dado la menor se fue al cuarto de baño del establecimiento. Afirma que tocaron en la puerta, pero no abrió y cuando se disponía a salir se encontró al hombre que decía ser de Bélgica. A continuación, según la denunciante, se abalanzó sobre ella y comenzó a besarla en la boca. Le bajó los pantalones y empezó a tocarle sus partes íntimas con las manos. La víctima afirma que llegó también a introducirle el pene en el ano y cree que llegó a eyacular.

Bloqueada

La menor relató igualmente que el agresor estuvo realizando fotos con el móvil cuando estaban en el aseo y el hombre le apuntó su número de teléfono. Una vez concluidos estos hechos la menor salió del aseo, pero no dijo nada a sus familiares porque tenía mucho miedo y estaba bloqueada.

Su padre se extrañó por el tiempo que había tardado en salir del aseo y le preguntó si había ocurrido algo, pero la menor le indicó que se encontraba mal y había estado vomitando. No obstante, una vez en el domicilio les contó lo ocurrido a sus padres y acudieron a presentar denuncia. Tras comunicar estos hechos a la Guardia Civil se activó el protocolo judicial y la menor fue examinada en el Hospital de Dénia por un médico forense.

La investigación de la agresión sexual fue asumida por la Policía Nacional al ocurrir en Dénia y los agentes lograron identificar al agresor, que fue reconocido por la víctima y por su familia en fotografías.

Tras los hechos ocurridos en el aseo de la pizzería, la menor estuvo recibiendo mensajes en su móvil del ahora arrestado, el cual le invitaba a terminar el acto sexual en su casa.

El denunciado fue detenido por la Policía Nacional en su domicilio de Dénia y una vez en la Comisaría se acogió a su derecho a no declarar en sede policial, por lo que fue puesto a disposición judicial una vez concluyeron las diligencias. El arrestado mostró su teléfono móvil a la Policía y en la papelera del dispositivo hallaron dos fotos que se hizo con la menor en el aseo.

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La Policía ha tomado declaración también a empleados del establecimiento para ver si vieron algo y si el arrestado estuvo en el local cuando se produjo la agresión denunciada.