Amnesia generalizada en un juicio por intentar matar a un hombre en una gasolinera de València

¿Qué hicieron después? Me fui con mi hermana a mi casa. Esa ha sido la respuesta de la testigo del intento de homicidio de su cuñado tras exhibir, junto a su hermana, una amnesia generalizada debido a los años que han pasado. Pero ese olvido temporal se lo ha refrescado la Fiscal al recordarle que, ella, acudió con el herido de gravedad al Centro de Salud de Campanar, donde se personó una patrulla de la Policía Nacional. “Ah, bueno, es verdad”. Eso lo que sucedía este martes en la sección tercera de la Audiencia de València, donde se juzga a F. C. T., por intento de homicidio.

La testigo sí ha reconocido que su cuñado —la víctima— y “otro” estaban discutiendo, pero que no se acordaba de nada más; que no sabe lo que le sucedió al novio de su hermana. Además, todo por lo que me preguntan “es mentira y no lo recuerdo”, ha dicho. Esto ha generado que la Fiscal le recordara si una cosa o la otra: o es mentira o no lo recuerda. La testigo ha dicho que “ambas”, por lo que se le ha tenido que aclarar que las dos cosas no podían ser.

A preguntas de la defensa, que han sido muy breves, la testigo sí que ha confirmado que no sabe quién es la persona que intentó matar a su cuñado.

Pero la hermana, no se ha quedado atrás a nivel de desmemoria. En noviembre de 2019 era novia de la víctima, y ha explicado en el juicio que ella no vio nada y que tampoco se acuerda de mucho, porque han pasado siete años. Sobre si acudió al centro sanitario con su novio y habló con la Policía Nacional ha contestado con un “no” rotundo.

Aunque a quien intentaron matar era su novio, la testigo ha dicho que ella estaba dentro del coche con su hermana y que se oyeron gritos. Pero no sabe ni de dónde ni de quién.

Hasta cuando acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para realizar un reconocimiento fotográfico y señaló al acusado, ella ha seguido con la misma tónica. No se acordaba de nada.

Esto ha sido aprovechado por la defensa del acusado y, por tanto, la testigo le ha contestado que, ella no puede saber quién es el autor porque, no se le reconocía bien la cara.

La mandíbula evitó una tragedia

A la víctima, que tenía 34 años cuando ocurrieron los hechos, la intentaron matar de un navajazo en el cuello, pero al impactar en la mandíbula le produjo un corte, de 18 centímetros, desde la parte del mentón derecho hasta el ángulo mandibular izquierdo. Esa herida le seccionó la arteria facial, le provocó afectación muscular, y la sección parcial del nervio mentoniano.

Ocurrió a las cinco de la madrugada en la zona de lavado de una gasolinera en València. La Fiscalía acusa a F. C. T., de decirle que “mandan más dos mujeres que tú, maricón” y acto seguido sacar una navaja e intentar matar a una persona.

El herido, dada su gravedad, fue atendido en Campanar y derivado de urgencia al Hospital La Fe, siendo escoltado por la Policía Nacional para tardar lo menos posible. De hecho, según la acusación pública, las lesiones que sufrió el joven comportaron riesgos de sufrir un shock hemorrágico.

Las heridas que el acusado le causó a la víctima requirieron de una intervención quirúrgica de urgencia, donde le tuvieron que suturar los nervios y músculos afectados por el navajazo.

"La intención no la voy a decir"

Los médicos forenses explicaron detalles de la herida que sufrió la víctima, y lo que hubiera podido derivar de no ser atendido de urgencia. Han confirmado que el corte se hizo relativamente con fuerza; lo que sucedió es que, chocó contra la mandíbula, donde hay menos tejido blando.

Ese corte se quedó a nada del cuello y es ahí donde radicaba el peligro extremo para la víctima, pues, de haber ocurrido así, comportaba un grave riesgo de asfixia con posibilidad de sufrir un shock neurógeno o hipovolémico de no ser atendido con rapidez.

La herida de la barbilla se quedó a tan solo 3 centímetros del cuello, por lo que “la intención, no la voy a decir” señalaba una de las forenses.

Las drogas aumentaron el riesgo

La Fiscalía recalcaba, además, que el estado de excitabilidad que presentaba la víctima, por encontrarse bajo los efectos del alcohol, la cocaína y el cannabis, aumentó el riesgo y la posibilidad de fallecer.

Y por eso pide para F. C. T., una pena de siete años de cárcel como autor de un delito de intento de homicidio, además de una indemnización de 930 euros por las lesiones; 10.000 euros por las secuelas; y que abone los gastos de la asistencia médica valorados en 3.030 euros.

La defensa del acusado, por su parte, intentó hacer ver que se trata de una persona con una patología dual, un trastorno de personalidad por ser como es y, otro, por las sustancias que desde los 13 años consume.

Sin testigo principal: la víctima

Tras la declaración de las dos hermanas -novia y cuñada-, así como de los agentes de la Policía Nacional que actuaron, y de los médicos forenses, solo faltaba el testigo principal, la víctima. Mientras la que fuera su novia le decía al Tribunal que no le habían citado, se confirmaba que sí había recibido la citación, pero se desconocían los motivos por los cuales no se había presentado a juicio. Ante esto, la Fiscal optaba por pedir a la sala la suspensión del juicio hasta que comparezca la víctima.

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Desde el Ministerio Público se pedía al Tribunal que la víctima fuera citada de nuevo, con apercibimiento de multa en caso de no comparecer, dado que es "esencial para el esclarecimiento de los hechos". La defensa del acusado no estaba conforme, pero reconocía que el testigo clave debía acudir a la citación judicial. Ante esta situación, el Tribunal decidía suspender el juicio y retomarlo el 21 de julio, eso sí, con el testigo principal.